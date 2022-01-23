На будь-який смак: суперлегкий рецепт пирога з варенням у мультиварці

Для цього десерту вам знадобиться борошно, цукор та улюблене варення.

У неділю, 23 січня, відзначається дуже "смачне" свято — Всесвітній день пирога. Попри те, що свято вважається міжнародним, воно не має офіційного статуту, проте це не завадить приготувати смачний пиріг на честь цієї події.

Кулінарний блогер Тетяна у своєму міні-блозі в Інстаграм поділилася простим і дуже смачним рецептом пирога з варенням, який можна приготувати, якщо у вас є мультиварка.

Інгредієнти:

Масло вершкове – 100 гр.

Яйце — 2 шт.

Цукор — 1/2 склянки

Борошно — 2 склянки

Розпушувач — 1 ч.ложка

Варення – 200 гр.

Спосіб приготування:

Вершкове масло наріжте шматочками. Змішайте яйця та цукор і збийте їх міксером. У цю масу додайте масло, розмішайте все виделкою або міксером. Борошно змішайте з розпушувачем і поступово всипте в готову масу та вимісіть міксером із насадками для тіста. Тісто має вийти м’яким та еластичним. Скачайте колобок та приберіть у морозилку на 30 хвилин. Після цього поділіть тісто на 2 частини (маленький шматок потрібен буде для прикраси пирога). Більшу частину тіста викладіть у чашу мультиварки і розподіліть по денці, роблячи бортик 2-3 см. Вилийте варення. Візьміть маленький шматок тіста і прикрасьте пиріг зверху, як вам заманеться. Виберіть режим випікання та поставте пиріг на 1 годину 20 хвилин. Після приготування дайте пирогу охолонути 10 хвилин і виймайте його з чаші.

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