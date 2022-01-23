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На будь-який смак: суперлегкий рецепт пирога з варенням у мультиварці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Варення для пирога можна брати будь-яке Новина оновлена 23 січня 2022, 10:21
Варення для пирога можна брати будь-яке

Для цього десерту вам знадобиться борошно, цукор та улюблене варення.

У неділю, 23 січня, відзначається дуже "смачне" свято — Всесвітній день пирога. Попри те, що свято вважається міжнародним, воно не має офіційного статуту, проте це не завадить приготувати смачний пиріг на честь цієї події.

Кулінарний блогер Тетяна у своєму міні-блозі в Інстаграм поділилася простим і дуже смачним рецептом пирога з варенням, який можна приготувати, якщо у вас є мультиварка.

Інгредієнти:

  • Масло вершкове – 100 гр.
  • Яйце — 2 шт.
  • Цукор — 1/2 склянки
  • Борошно — 2 склянки
  • Розпушувач — 1 ч.ложка
  • Варення – 200 гр.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло наріжте шматочками.
  2. Змішайте яйця та цукор і збийте їх міксером. У цю масу додайте масло, розмішайте все виделкою або міксером.
  3. Борошно змішайте з розпушувачем і поступово всипте в готову масу та вимісіть міксером із насадками для тіста. Тісто має вийти м’яким та еластичним. Скачайте колобок та приберіть у морозилку на 30 хвилин.
  4. Після цього поділіть тісто на 2 частини (маленький шматок потрібен буде для прикраси пирога).
  5. Більшу частину тіста викладіть у чашу мультиварки і розподіліть по денці, роблячи бортик 2-3 см.
  6. Вилийте варення. Візьміть маленький шматок тіста і прикрасьте пиріг зверху, як вам заманеться.
  7. Виберіть режим випікання та поставте пиріг на 1 годину 20 хвилин. Після приготування дайте пирогу охолонути 10 хвилин і виймайте його з чаші.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка. Виходить дуже смачно!

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Десерт
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