Рецепт дивовижно смачного пирога з м’ясом і моцареллою нашвидкуруч

М’ясний пиріг люблять і дорослі, і діти, адже він завжди виходить дуже смачним і дуже ситним!

У неділю, 23 січня, у всьому світі вшановується один із найсмачніших хлібобулочних виробів — пиріг, і відзначається Всесвітній день пирога. Ми вже розповідали, як приготувати пиріг з варенням у мультиварці, а тепер пропонуємо приготувати м’ясну страву.

На своїй сторінці в Інстаграм блогер під ніком produktovoz36 поділився простим рецептом м’ясного пирога з сиром нашвидкуруч, на приготування якого вам знадобиться лише пів години.

Інгредієнти:

Тісто :

Яйця – 3 шт.

Сметана 15-20% жирності – 200 гр.

Борошно — 150 гр.

Розпушувач – 7 гр.

Сіль – 1 ч.л.

Начинка:

Фарш — 500 гр.

Цибуля — 1 шт.

Спеції на смак (перець, каррі, паприка, сіль)

Зелена цибуля – невеликий пучок

Сир моцарела – 200 гр. або будь-який твердий

Спосіб приготування:

Цибулю обсмажте в олії. Додайте фарш і обсмажте до готовності, додавши сіль та спеції на смак. 200 грн. сиру натріть на великій тертці. Невеликий пучок зеленої цибулі дрібно наріжте. У миску розбийте 3 яйця. Збийте їх міксером або просто віночком. Додати 200 гр. сметани та 1 ч.л. солі (без гірки). Знову перемішайте. Додати 150 гр. просіяного борошна та 7 гр. розпушувача. Знову перемішайте. Половину тіста викладіть у форму і зверху викладіть начинку. Поверх фаршу викладіть зелену цибулю та приблизно 150 гр. тертого сиру. Зверху вилийте тісто, що залишилося. Потім посипте пиріг сиром, що залишився, і випікайте при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Готовий пиріг залиште у формі на 5 хвилин, а потім подавайте до столу.

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