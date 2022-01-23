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Рецепт дивовижно смачного пирога з м’ясом і моцареллою нашвидкуруч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Чудовий рецепт пирога на кожен день Новина оновлена 23 січня 2022, 16:36
Чудовий рецепт пирога на кожен день

М’ясний пиріг люблять і дорослі, і діти, адже він завжди виходить дуже смачним і дуже ситним!

У неділю, 23 січня, у всьому світі вшановується один із найсмачніших хлібобулочних виробів — пиріг, і відзначається Всесвітній день пирога. Ми вже розповідали, як приготувати пиріг з варенням у мультиварці, а тепер пропонуємо приготувати м’ясну страву.

На своїй сторінці в Інстаграм блогер під ніком produktovoz36 поділився простим рецептом м’ясного пирога з сиром нашвидкуруч, на приготування якого вам знадобиться лише пів години.

Інгредієнти:

Тісто :

  • Яйця – 3 шт.
  • Сметана 15-20% жирності – 200 гр.
  • Борошно — 150 гр.
  • Розпушувач – 7 гр.
  • Сіль – 1 ч.л.

Начинка:

  • Фарш — 500 гр.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Спеції на смак (перець, каррі, паприка, сіль)
  • Зелена цибуля – невеликий пучок
  • Сир моцарела – 200 гр. або будь-який твердий

Спосіб приготування:

  1. Цибулю обсмажте в олії. Додайте фарш і обсмажте до готовності, додавши сіль та спеції на смак.
  2. 200 грн. сиру натріть на великій тертці.
  3. Невеликий пучок зеленої цибулі дрібно наріжте.
  4. У миску розбийте 3 яйця. Збийте їх міксером або просто віночком. Додати 200 гр. сметани та 1 ч.л. солі (без гірки). Знову перемішайте. Додати 150 гр. просіяного борошна та 7 гр. розпушувача. Знову перемішайте.
  5. Половину тіста викладіть у форму і зверху викладіть начинку. Поверх фаршу викладіть зелену цибулю та приблизно 150 гр. тертого сиру. Зверху вилийте тісто, що залишилося.
  6. Потім посипте пиріг сиром, що залишився, і випікайте при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин.
  7. Готовий пиріг залиште у формі на 5 хвилин, а потім подавайте до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка. Виходить дуже смачно!

Теги:
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