Найніжніша запіканка, яка буквально тане в роті: рецепт від судді "МастерШефа" (фото, відео)

Такий корисний десерт сподобається всім домочадцям

Така домашня запіканка з сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до чаю чи кави. Надзвичайно легкий, смачний, корисний та ніжний десерт, який під силу кожній господині.

Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше розповів про тонкощі приготування страв, поділився простим рецептом найніжнішої сирної запіканки з родзинками.

Інгредієнти:

500 г кисломолочного сиру 9 або 15%

100 г цукру

10 г ванільного цукру

40 г манної крупи

275 г молока

150 г вершків 30%

2 великі яйця

125 г чорних родзинок

Приготування:

Змішайте вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишіть постояти до 1 години. Це потрібно для того, щоб манка повністю набухла. Ретельно збийте погружним блендером масу у глянцевий стан. Переберіть родзинки та залиште на 5 хвилин у гарячій воді, щоб набухли. У збиту суміш всипте родзинки та перемішайте. Використовуйте форму для запікання, застеливши її пергаментом. Запікайте при температурі 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься. Акуратно дістаньте запіканку з духової шафи, остудіть і потім виймайте з форми. Запіканка готова. Приємного чаювання!

Якщо ви дуже поспішайте, а часу на приготування десерту зовсім мало, то рецепт сирної запіканки в мікрохвильовій печі врятує вас в будь-якій ситуації.