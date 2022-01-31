Смак дитинства: рецепт ніжних тістечок “Персики” з начинкою, що тануть у роті (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 492
Тістечка називаються "Персиками", тому що візуально дуже схожі з цим фруктом.
Десерт "Персики" — це смак, який знайомий багатьом з дитинства. Ще за радянських часів ці тістечка користувалися величезною популярністю, так і зараз до них не залишаться байдужими ні дорослі, ні діти.
Кулінарний блогер Рахіма, яка раніше розповіла як приготувати ідеальний бісквіт, на своїй сторінці в Інстаграм, де вона веде свій блог під ніком rahimusha__, поділилася рецептом ніжного печива "Персики". У "стандартному" рецепті випічки начинки немає, але кулінар пропонує її додати.
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт
- Цукор — 200 г (1 ст)
- Сметана — 60 г
- Масло вершкове — 60 г
- Розпушувач – 2 ч.л.
- Борошно — 300 г
Начинка:
- Варене згущене молоко
- Горіх
Прикраса:
- Барвник харчовий — червоний та жовтий
- Цукор для посипання
Спосіб приготування:
- Яйця збийте із цукром 2 хвилини. Додайте сметану, масло і все перемішайте.
- Після цього додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і замісіть тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким.
- Сформуйте кульки використовуючи олію, щоб тісто не прилипало до рук. Розмір кульок робіть на власний смак. Перед відправленням в духовку злегка приплюсніть кожну кульку.
- Випікайте при 180 ° С до готовності, але не до рум’яності.
- Після кожної половинки приберіть серединки. Зробіть начинку. Для цього подрібніть у крихту те, що раніше було серединками, і змішайте все з вареним згущеним молоком.
- У середину кожної половинки покладіть начинку. За бажанням можна додати горіх.
- З’єднайте половинки, обмокніть майбутній персик у барвниках та цукрі (робіть як на відео).
Якщо ви дуже поспішайте, а часу на приготування десерту зовсім мало, то рецепт сирної запіканки в мікрохвильовій печі врятує вас в будь-якій ситуації.
- Дата публікації
-
- Категорія
-