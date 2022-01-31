Смак дитинства: рецепт ніжних тістечок “Персики” з начинкою, що тануть у роті (відео)

Тістечка називаються "Персиками", тому що візуально дуже схожі з цим фруктом.

Десерт "Персики" — це смак, який знайомий багатьом з дитинства. Ще за радянських часів ці тістечка користувалися величезною популярністю, так і зараз до них не залишаться байдужими ні дорослі, ні діти.

Кулінарний блогер Рахіма, яка раніше розповіла як приготувати ідеальний бісквіт, на своїй сторінці в Інстаграм, де вона веде свій блог під ніком rahimusha__, поділилася рецептом ніжного печива "Персики". У "стандартному" рецепті випічки начинки немає, але кулінар пропонує її додати.

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт

Цукор — 200 г (1 ст)

Сметана — 60 г

Масло вершкове — 60 г

Розпушувач – 2 ч.л.

Борошно — 300 г

Начинка:

Варене згущене молоко

Горіх

Прикраса:

Барвник харчовий — червоний та жовтий

Цукор для посипання

Спосіб приготування:

Яйця збийте із цукром 2 хвилини. Додайте сметану, масло і все перемішайте. Після цього додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і замісіть тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким. Сформуйте кульки використовуючи олію, щоб тісто не прилипало до рук. Розмір кульок робіть на власний смак. Перед відправленням в духовку злегка приплюсніть кожну кульку. Випікайте при 180 ° С до готовності, але не до рум’яності. Після кожної половинки приберіть серединки. Зробіть начинку. Для цього подрібніть у крихту те, що раніше було серединками, і змішайте все з вареним згущеним молоком. У середину кожної половинки покладіть начинку. За бажанням можна додати горіх. З’єднайте половинки, обмокніть майбутній персик у барвниках та цукрі (робіть як на відео).

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