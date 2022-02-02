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Як запекти курку, щоб вона вийшла суперсоковитою і хрусткою: секрет від шеф-кухаря

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Така курка стане окрасою будь-якого столу Новина оновлена 02 лютого 2022, 15:24
Така курка стане окрасою будь-якого столу

Дотримуйтесь цих правил — і ваша курочка вийде ідеальною.

Хто з нас не любить соковиту та ніжну печену курку з ідеальною хрусткою скоринкою? Щоб курка вийшла рівномірно просоленою і мала улюблену золотисту скоринку всіма необхідно знати кілька секретів її приготування.

Шеф-кухар Микола Люлько в Інстаграмі поділився своїми хитрощами, які він використовує для приготування ідеальної соковитої курочки.

Отже, щоб курка була суперсоковою і рівномірно просоленою необхідно зробити соляний розчин. Для цього в 2 л води потрібно розвести 100 г солі. Далі замочіть курку та залиште її в холодильнику на 10 годин. Далі обсушіть курку і добре натріть її зовні та всередині такими спеціями:

  • Копчена паприка 2 ч.л
  • Коріандр мелений 2 ч.л
  • Гранульований часник 2 ч.л
  • Мускатний горіх мелений 1 ч.л
  • Суміш 5-ти перців 1 ч.л
  • Каррі 1 ч.л

Курку необхідно запікати в духовці за температури 180 градусів 1 годину. Якщо хочете надати курочці неповторний аромат барбекю — готуйте її на газовому грилі з тріскою для серпанку та ж кількість часу.

"Найголовніше — готувати курку до температури 74 градуси. Використовуйте для контролю температури градусник", — радить кухар.

Також він поділився секретом того, як досягти смачної хрусткої скоринки у курки. Для цього за 10-15 хвилин до готовності змастіть курку рафінованою оливковою олією.

Раніше кухар розкрив секрет приготування ідеальної хрусткої картоплі.

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#Рецепт #Курка
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