Як запекти курку, щоб вона вийшла суперсоковитою і хрусткою: секрет від шеф-кухаря

Дотримуйтесь цих правил — і ваша курочка вийде ідеальною.

Хто з нас не любить соковиту та ніжну печену курку з ідеальною хрусткою скоринкою? Щоб курка вийшла рівномірно просоленою і мала улюблену золотисту скоринку всіма необхідно знати кілька секретів її приготування.

Шеф-кухар Микола Люлько в Інстаграмі поділився своїми хитрощами, які він використовує для приготування ідеальної соковитої курочки.

Отже, щоб курка була суперсоковою і рівномірно просоленою необхідно зробити соляний розчин. Для цього в 2 л води потрібно розвести 100 г солі. Далі замочіть курку та залиште її в холодильнику на 10 годин. Далі обсушіть курку і добре натріть її зовні та всередині такими спеціями:

Копчена паприка 2 ч.л

Коріандр мелений 2 ч.л

Гранульований часник 2 ч.л

Мускатний горіх мелений 1 ч.л

Суміш 5-ти перців 1 ч.л

Каррі 1 ч.л

Курку необхідно запікати в духовці за температури 180 градусів 1 годину. Якщо хочете надати курочці неповторний аромат барбекю — готуйте її на газовому грилі з тріскою для серпанку та ж кількість часу.

"Найголовніше — готувати курку до температури 74 градуси. Використовуйте для контролю температури градусник", — радить кухар.

Також він поділився секретом того, як досягти смачної хрусткої скоринки у курки. Для цього за 10-15 хвилин до готовності змастіть курку рафінованою оливковою олією.

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