Навіщо додавати цукор до котлет: секрет ідеального фаршу

Цей інгредієнт зробить ваші котлети соковитими та хрусткими.

Котлети – просто незамінна страва на столі кожної сім’ї. Воно ситне, поживне, смачне, тому люблять його і дорослі, і діти. Але як приготувати котлети так, щоб вони були ідеальними? Ми вже розповідали, чому в котлети не варто додавати цибулю та яйця, а сьогодні розповімо, навіщо у фарш потрібно додати цукор.

Ідеальний фарш для котлет: навіщо потрібний цукор

Цукор – більш звичний інгредієнт для десертів. І лише деякі господині знають про те, що цукор обов’язково потрібно додавати в такі неочевидні страви як борщ та печене м’ясо, пише vazhnoznat.com. Він не тільки не зіпсує вашу страву, але й надасть їй яскравих смакових ноток. Цукор потрібно додавати у фарш для котлет, щоб збалансувати їх смак. Ця спеція допоможе прибрати надто солоний або кислуватий присмак. Так ваші котлети вийдуть неймовірно смачними та соковитими.

Аби страва не вийшла надто солодкою, необхідно правильно розрахувати пропорцію цукру: на 1 кг фаршу використовуйте 1 столову ложку цукру. Ще одна важлива перевага цього інгредієнта також у тому, що при обсмажуванні у котлет виходить золотиста хрумка скоринка, а ось усередині залишиться м’яка та соковита серцевина. Разом з цукром кулінари радять додати у фарш трохи окропу, щоб він розподілився у фарші якомога рівномірніше.

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