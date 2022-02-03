Як приготувати млинці, які не рвуться: простий лайфхак
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Помилки в приготуванні улюблених млинців допускає багато хто
Незабаром українці відзначатимуть одне з найпопулярніших народних свят — Масляну. Подія, що символізує прихід весни та пробудження природи, відзначається протягом тижня перед Великим постом.
Масляний тиждень, який 2022 року триває з 28 лютого по 6 березня, ніколи не обходиться без приготування традиційних млинців — тонких коржиків з рідкого тіста, випечених на сковороді (блінниці).
У деяких вони виходять, у інших — рвуться, кришаться, прилипають або пригоряють. У першому випадку винне або дуже густе, або дуже рідке тісто, пише sovkusom.ru.
Що робити, щоб млинці не рвалися
Після змішування всіх компонентів тісту необхідно настоятися щонайменше 15 хвилин. За цей час борошно звільнить клейковину, і лише в цьому випадку можна буде адекватно оцінити густоту. До речі, не бійтеся залишати тісто на ніч у холодильнику.
Також господарок можуть турбувати грудки, які утворюються у випечених млинцях. Як їх "оминати" під час приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.
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