Як приготувати млинці, які не рвуться: простий лайфхак

Помилки в приготуванні улюблених млинців допускає багато хто

Незабаром українці відзначатимуть одне з найпопулярніших народних свят — Масляну. Подія, що символізує прихід весни та пробудження природи, відзначається протягом тижня перед Великим постом.

Масляний тиждень, який 2022 року триває з 28 лютого по 6 березня, ніколи не обходиться без приготування традиційних млинців — тонких коржиків з рідкого тіста, випечених на сковороді (блінниці).

У деяких вони виходять, у інших — рвуться, кришаться, прилипають або пригоряють. У першому випадку винне або дуже густе, або дуже рідке тісто, пише sovkusom.ru.

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Що робити, щоб млинці не рвалися

Після змішування всіх компонентів тісту необхідно настоятися щонайменше 15 хвилин. За цей час борошно звільнить клейковину, і лише в цьому випадку можна буде адекватно оцінити густоту. До речі, не бійтеся залишати тісто на ніч у холодильнику.

Також господарок можуть турбувати грудки, які утворюються у випечених млинцях. Як їх "оминати" під час приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.