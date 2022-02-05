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Як готувати млинці, щоб не прилипали: секрет простий

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Названо причини, з яких тісто прилипає до сковороди Новина оновлена 05 лютого 2022, 10:25
Названо причини, з яких тісто прилипає до сковороди

Перший млинець нанівець цього разу не вийде

Незабаром столи українців прикрашатимуть смачні млинці, приготовані до одного з найпопулярніших народних свят — Масляної, або Масляного тижня, який цього року стартує 28 лютого, а закінчується 6 березня.

З тим, як бути з млинцями, що рвуться, ми вже розповідали, а тепер потрібно звернути увагу на проблему прилипання тіста до сковороди. Приготування млинців на спеціальній млинниці або сковороді з антипригарним покриттям може принести тільки задоволення, проте з прилипанням тіста можна зіткнутися навіть із "передовим" кухонним начинням, пише sovkusom.ru

Чому прилипають млинці та що з цим робити

Щоб тісто не прилипало, сковороду слід змащувати маслом після 3-4 млинців. А також не забувати додавати в тісто олію.

Під час приготування млинців також можуть турбувати грудки. Як їх уникнути в процесі приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.

Нагадаємо, що щорічно свято Масляниці передує першому дню Великого посту, який у 2022 році розпочинається 7 березня. Як підготується до посту і що заборонено робити під час Масляного тижня – про це "Телеграф" розповідав раніше.

Теги:
#Масляна #Млинці #Лайфхак
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