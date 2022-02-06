Соковитий стейк, який можна легко приготувати вдома: рецепт від судді "МастерШефа" (відео)

Правильно підібраний рецепт дозволить зробити соковитий та ароматний стейк на звичайній домашній кухні

Американці вважають стейк національною стравою і, як правило, використовують яловичину з огляду на її "мармуровість". Стейк зі свинини люблять багато гурманів, особливо європейські кухарі.

Яким повинен бути справжній стейк, а також, як правильно його готувати вдома, розповів суддя кулінарного проєкту "МастерШеф", український шеф-кухар Володимир Ярославський.

"Головний секрет — правильне м’ясо! Стейк сухої чи вологої витримки і від спеціальної породи худоби таке м’ясо називають мармуровим", — зазначає кулінар.

Головне, що треба пам’ятати:

товщина стейку має бути 2.5-3.5 см;

м’ясо необхідно дістати з холодильника щонайменше за годину до смаження;

ідеальний ступінь прожарювання – залежить від вашого смаку;

щоб готове м’ясо не було сухим – солити стейк слід під час другого смаження;

правильний стейк не "тече" на тарілці.

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Як приготувати стейк вдома: рецепт

Смажимо на звичайній сковороді, добре розігрітій олії. Після цього перекладаємо м’ясо в тепле місце. Можна взяти дерев’яну дошку із фольгою на 10-15 хвилин. За цей час температура вирівнюється і соки рівномірно просочують стейк. Розігріваємо сковороду та кладемо м’ясо. Додаємо ароматні трави, часник та вершкове масло. Щедро солимо і перчимо, доводимо стейк до рум’яної, гарної, ароматної скоринки. Готуємо соус. Забираємо зайвий жир зі сковороди після першого обсмажування, додаємо червоне сухе вино, випарюємо його, солимо, перчимо і додаємо вершкове масло.

Зазначимо, що звичайні домашні котлетки можуть "притупити" потребу у м’ясі не гірше за найкращий стейк у світі. Раніше ми розповідали про те, чому хліб, цибулю та яйця не можна додавати в процесі приготування котлет. А ось цукор у рецепті котлет дуже навіть вітається.