Піца на сковороді: рецепт найсмачнішої ситної страви всього за 15 хвилин
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Піца на сковороді нікого не залишить байдужим.
Піца — це одна з найпопулярніших і улюблених багатьма стравами по всьому світу. Це відмінний варіант швидкого перекусу, який наситить на довгий час. Варіантів приготування піци у світі існує велика кількість: її готують і з ковбасами, і з сирами, і з морепродуктами, і просто з овочами, навіть є солодкі варіанти.
Найпростішим рецептом цієї страви є приготування піци на сковороді. 5 хвилин та страва готова. Таким простим рецептом у себе в мініблозі в Інстаграмі розповіла блогер під ніком lena_nadeykina. Вона зазначила, що такий варіант піци – це чудова ідея на сніданок чи перекус.
Варто зазначити, що щороку, 9 лютого, відзначається одне з найсмачніших свят у світі — Міжнародний день піци.
Рецепт піци на сковороді за 15 хвилин
Інгредієнти:
- Картопля 220 гр.
- Яйце 1 шт.
- Томатний соус 2-3 ст.
- Помідори чері 120 гр.
- Сир 100-150 гр.
- Італійські трави
- Сіль перець
- Борошно 1 ст.
Спосіб приготування:
- Картоплю натріть на тертці, додайте до неї яйце, сіль, перець і муку, добре перемішайте і розподіліть по сковороді млинцем.
- Смажте на повільному вогні 5 хвилин.
- Переверніть основу, змастіть її томатним соусом і викладіть зверху помідори та посипте сиром. Також можна додати будь-які інші інгредієнти на смак: кукурудзу, гриби, м’ясо, ковбаси.
- Смажте під кришкою ще 3-5 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати омлет за одну хвилину.
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