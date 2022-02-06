Піца на сковороді: рецепт найсмачнішої ситної страви всього за 15 хвилин

Піца на сковороді нікого не залишить байдужим.

Піца — це одна з найпопулярніших і улюблених багатьма стравами по всьому світу. Це відмінний варіант швидкого перекусу, який наситить на довгий час. Варіантів приготування піци у світі існує велика кількість: її готують і з ковбасами, і з сирами, і з морепродуктами, і просто з овочами, навіть є солодкі варіанти.

Найпростішим рецептом цієї страви є приготування піци на сковороді. 5 хвилин та страва готова. Таким простим рецептом у себе в мініблозі в Інстаграмі розповіла блогер під ніком lena_nadeykina. Вона зазначила, що такий варіант піци – це чудова ідея на сніданок чи перекус.

Варто зазначити, що щороку, 9 лютого, відзначається одне з найсмачніших свят у світі — Міжнародний день піци.

Рецепт піци на сковороді за 15 хвилин

Інгредієнти:

Картопля 220 гр.

Яйце 1 шт.

Томатний соус 2-3 ст.

Помідори чері 120 гр.

Сир 100-150 гр.

Італійські трави

Сіль перець

Борошно 1 ст.

Спосіб приготування:

Картоплю натріть на тертці, додайте до неї яйце, сіль, перець і муку, добре перемішайте і розподіліть по сковороді млинцем. Смажте на повільному вогні 5 хвилин. Переверніть основу, змастіть її томатним соусом і викладіть зверху помідори та посипте сиром. Також можна додати будь-які інші інгредієнти на смак: кукурудзу, гриби, м’ясо, ковбаси. Смажте під кришкою ще 3-5 хвилин.

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