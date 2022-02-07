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Що додати в магазинний фарш, щоб котлети вийшли ніжними та соковитими

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Домашні котлети люблять абсолютно всі Новина оновлена 07 лютого 2022, 09:46
Домашні котлети люблять абсолютно всі

Якщо ви часто купуєте магазинний фарш, то ці поради прийдуть вам до речі.

Котлети — одна з найпростіших і ситних м’ясних страв. Однак попри те, що вони готуються досить нескладно, і в їхньому рецепті є свої "підводні камені". Наприклад, професійні кухарі не радять додавати у фарш цибулю та хліб, хоча у "традиційному" рецепті вони є.

Як пише сайт 1000.menu, цибулю таки додавати у фарш варто, особливо якщо він магазинний. Таким чином котлети будуть соковитішими.

Також ще одним "секретом" приготування ніжних котлет є додавання до фаршу молока. Не варто переживати, що смак у котлет стане "молочним" смаком, це зовсім не так. Молоко впливає лише на ніжність котлет.

Рецепт соковитих та ніжних котлет

Інгредієнти:

  • Фарш м’ясний — 700 гр
  • Батон — 300 гр
  • Молоко – 1 скл.
  • Цибуля — 3 шт.
  • Панірувальні сухарі — 150 гр
  • Сіль на смак
  • Спеції сухі — на смак
  • Рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Для приготування котлет візьміть фарш із будь-якого виду м’яса. Викладіть м’ясо в простору чашу, в якій замішуватимете котлети.
  2. Очищений лук пропустіть через м’ясорубку і додайте його в чашу до фаршу.
  3. Батон залийте молоком і дайте йому просочитися кілька хвилин. Потім відіжміть його від молока, подрібніть в м’ясорубці і додайте до фаршу.
  4. Додайте трохи солі та спецій. Усю масу добре перемішайте.
  5. Котлетна маса не повинна бути дуже рідкою, тому її потрібно добре відбити. Це зробить готові котлети ніжними, смачними, щільними і вони не розваляться під час смаження.
  6. Сформуйте з фаршу котлету, обваляйте її в панірувальних сухарях і смажте на розігрітій сковороді на середньому вогні 2-3 хвилини на кожній стороні золотистого кольору.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Фарш #Котлети
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