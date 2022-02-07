Що додати в магазинний фарш, щоб котлети вийшли ніжними та соковитими
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Якщо ви часто купуєте магазинний фарш, то ці поради прийдуть вам до речі.
Котлети — одна з найпростіших і ситних м’ясних страв. Однак попри те, що вони готуються досить нескладно, і в їхньому рецепті є свої "підводні камені". Наприклад, професійні кухарі не радять додавати у фарш цибулю та хліб, хоча у "традиційному" рецепті вони є.
Як пише сайт 1000.menu, цибулю таки додавати у фарш варто, особливо якщо він магазинний. Таким чином котлети будуть соковитішими.
Також ще одним "секретом" приготування ніжних котлет є додавання до фаршу молока. Не варто переживати, що смак у котлет стане "молочним" смаком, це зовсім не так. Молоко впливає лише на ніжність котлет.
Рецепт соковитих та ніжних котлет
Інгредієнти:
- Фарш м’ясний — 700 гр
- Батон — 300 гр
- Молоко – 1 скл.
- Цибуля — 3 шт.
- Панірувальні сухарі — 150 гр
- Сіль на смак
- Спеції сухі — на смак
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Для приготування котлет візьміть фарш із будь-якого виду м’яса. Викладіть м’ясо в простору чашу, в якій замішуватимете котлети.
- Очищений лук пропустіть через м’ясорубку і додайте його в чашу до фаршу.
- Батон залийте молоком і дайте йому просочитися кілька хвилин. Потім відіжміть його від молока, подрібніть в м’ясорубці і додайте до фаршу.
- Додайте трохи солі та спецій. Усю масу добре перемішайте.
- Котлетна маса не повинна бути дуже рідкою, тому її потрібно добре відбити. Це зробить готові котлети ніжними, смачними, щільними і вони не розваляться під час смаження.
- Сформуйте з фаршу котлету, обваляйте її в панірувальних сухарях і смажте на розігрітій сковороді на середньому вогні 2-3 хвилини на кожній стороні золотистого кольору.
Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.
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