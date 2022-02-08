Названий ідеальний сніданок для схуднення

Сніданок — це найважливіший прийом їжі протягом дня.

День, розпочатий із правильного сніданку, приречений на успіх. А все тому, що хороший сніданок зміцнює імунну систему, оптимізує природний захист від хвороб, заряджає енергією та гарним настроєм на цілий день. І якщо ви перебуваєте в стадії схуднення, то перше правило, яке потрібно виконувати — це снідати вранці.

Звичка снідати тільки допоможе у процесі схуднення, вважає дієтолог Кім Роуз. Дієтолог зазначає, що у разі пропуску сніданку, людина тільки ускладнює процес схуднення, адже до обіду вона встигає зголодніти і в хід ідуть перекуси, які не завжди корисні.

Звичка снідати дає низку переваг для здоров’я: ранковий прийом їжі дає вам енергію на весь день і є джерелом енергії для мозку.

Як скласти ідеальний сніданок

Склад сніданку також важливий для схуднення. Кім Роуз зазначила, що найшвидший і найпростіший рецепт їжі на ранок, який міститиме усі необхідні елементи — це тост з авокадо з легким яйцем зверху.

" Потрібно розім’яти трохи авокадо на тості, додати смажене яйце зверху і посипати чорним перцем, копченою паприкою та додати трохи солі. Це швидко та ситно " — поділилася рецептом дієтолог.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт з харчування та фітнес-тренер Марина Боржемська розповіла, які правила допоможуть вам позбутися звички їсти на ніч.