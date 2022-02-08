Як правильно варити пельмені: у окріп кидати не можна

Щоб пельмені не розпадалися при варінні, потрібно дотримуватися одного важливого правила.

Коли хочеться швидко перекусити, хорошим і ситним варіантом є просте та смачне блюдо, яке вже охрестили студентським, — пельмені. Їх можна зварити або посмажити: і так, і так страва виходить смачною.

Однак часто при варінні пельменів вони лопаються, а після розварюються, що робить їх вигляд не зовсім привабливим. Причиною цього є перепад температур через те, що заморожені пельмені кидають у окріп. Цього робити не можна, повідомляє сайт Белновости.

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Оскільки заморожені пельмені сухі і не пластичні, окріп руйнує їхню структуру, і вони лопаються і злипаються. Щоб такого не було, кидати пельмені потрібно в гарячу воду.

Якщо ви "пропустили" цей момент і вода закипіла, потрібно в каструлю додати склянку холодної води, щоб вирівняти температуру нагрівання. Так пельмені збережуть свою форму і не розповзуться по каструлі. Проте слід пам’ятати, що після додавання холодної води пельмені варити потрібно довше.

Також, щоб пельмені при варінні не полопалися, їх можна замочити у воді на кілька хвилин, перш ніж кидати у воду, щоб довести їх до кімнатної температури. Таким чином вони вберуть потрібну кількість води, що підвищить їхню пластичність.

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