Пів години — і готово: рецепт апетитних м’ясних тефтель для ситної вечері нашвидкуруч

Неймовірно смачна страва, яка точно всім сподобається.

"Що приготувати на вечерю" — напевно, цим питанням ставився кожен і не раз. Коли закінчується фантазія щось готувати, або хочеться чогось смачненького, у хід ідуть нові кулінарні рецепти.

Відомий український кухар, переможниця шоу "Майстер Шеф", Ліза Глінська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала смачну "підказку" для домогосподарок. Кулінарка розповіла, як приготувати ситні м’ясні тефтелі з рисом.

"Швидко, просто і може приготувати кожен", - додала Глинська.

Інгредієнти:

500 г яловичого фаршу ⁣

150 г рису (6 ст. л. з гіркою)

350 мл води (1+3/4 склянки)⁣

3 цибулини (середні) ⁣

сіль (на смак)⁣

перець чорний (на смак) олія ⁣

50 г манної крупи (2,5 ст. л.) ⁣

⁣Для заливки:⁣

300 г томатів (у власному соку) (1,5 склянки)⁣

2 моркви (середні) ⁣

2 цибулини (середні) ⁣

сіль (на смак)⁣

вода ⁣

цукор⁣

⁣Спосіб приготування: ⁣

Відваріть рис. Залийте крупу водою, посоліть і варіть 15 хвилин на слабкому вогні із закритою кришкою. Після цього залиште рис під кришкою до повного остигання.⁣ Очистіть і наріжте цибулю дрібними кубиками і посмажте її на олії.⁣ З’єднайте фарш, рис та цибулю. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Приготуйте заливку. Для цього наріжте моркву соломкою, а цибулю дрібними кубиками. Обсмажте все на олії, посоліть і перемішайте. Додайте до них помідори у власному соку і знову перемішайте. Вилийте на дно каструлі половину заливки та рівномірно розподіліть її. Зверху викладіть обсмажені тефтелі і залийте їх заливкою, що залишилася. Також додайте до каструлі 50 мл води.⁣ Накрийте кришкою каструлю і готуйте тефтелі 15-20 хвилин.

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