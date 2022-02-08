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Пів години — і готово: рецепт апетитних м’ясних тефтель для ситної вечері нашвидкуруч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Приготувати смачну вечерю за пів години – це реально
Приготувати смачну вечерю за пів години – це реально

Неймовірно смачна страва, яка точно всім сподобається.

"Що приготувати на вечерю" — напевно, цим питанням ставився кожен і не раз. Коли закінчується фантазія щось готувати, або хочеться чогось смачненького, у хід ідуть нові кулінарні рецепти.

Відомий український кухар, переможниця шоу "Майстер Шеф", Ліза Глінська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала смачну "підказку" для домогосподарок. Кулінарка розповіла, як приготувати ситні м’ясні тефтелі з рисом.

"Швидко, просто і може приготувати кожен", - додала Глинська.

Інгредієнти:

  • 500 г яловичого фаршу ⁣
  • 150 г рису (6 ст. л. з гіркою)
  • 350 мл води (1+3/4 склянки)⁣
  • 3 цибулини (середні) ⁣
  • сіль (на смак)⁣
  • перець чорний (на смак) олія ⁣
  • 50 г манної крупи (2,5 ст. л.) ⁣

⁣Для заливки:⁣

  • 300 г томатів (у власному соку) (1,5 склянки)⁣
  • 2 моркви (середні) ⁣
  • 2 цибулини (середні) ⁣
  • сіль (на смак)⁣
  • вода ⁣
  • цукор⁣

⁣Спосіб приготування: ⁣

  1. Відваріть рис. Залийте крупу водою, посоліть і варіть 15 хвилин на слабкому вогні із закритою кришкою. Після цього залиште рис під кришкою до повного остигання.⁣
  2. Очистіть і наріжте цибулю дрібними кубиками і посмажте її на олії.⁣
  3. З’єднайте фарш, рис та цибулю. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
  4. Приготуйте заливку. Для цього наріжте моркву соломкою, а цибулю дрібними кубиками. Обсмажте все на олії, посоліть і перемішайте. Додайте до них помідори у власному соку і знову перемішайте.
  5. Вилийте на дно каструлі половину заливки та рівномірно розподіліть її. Зверху викладіть обсмажені тефтелі і залийте їх заливкою, що залишилася. Також додайте до каструлі 50 мл води.⁣
  6. Накрийте кришкою каструлю і готуйте тефтелі 15-20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати омлет за одну хвилину.

Теги:
#Рецепт #Вечеря #Легка вечеря #Ліза Глинська
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