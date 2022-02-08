Пів години — і готово: рецепт апетитних м’ясних тефтель для ситної вечері нашвидкуруч
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Неймовірно смачна страва, яка точно всім сподобається.
"Що приготувати на вечерю" — напевно, цим питанням ставився кожен і не раз. Коли закінчується фантазія щось готувати, або хочеться чогось смачненького, у хід ідуть нові кулінарні рецепти.
Відомий український кухар, переможниця шоу "Майстер Шеф", Ліза Глінська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала смачну "підказку" для домогосподарок. Кулінарка розповіла, як приготувати ситні м’ясні тефтелі з рисом.
"Швидко, просто і може приготувати кожен", - додала Глинська.
Інгредієнти:
- 500 г яловичого фаршу
- 150 г рису (6 ст. л. з гіркою)
- 350 мл води (1+3/4 склянки)
- 3 цибулини (середні)
- сіль (на смак)
- перець чорний (на смак) олія
- 50 г манної крупи (2,5 ст. л.)
Для заливки:
- 300 г томатів (у власному соку) (1,5 склянки)
- 2 моркви (середні)
- 2 цибулини (середні)
- сіль (на смак)
- вода
- цукор
Спосіб приготування:
- Відваріть рис. Залийте крупу водою, посоліть і варіть 15 хвилин на слабкому вогні із закритою кришкою. Після цього залиште рис під кришкою до повного остигання.
- Очистіть і наріжте цибулю дрібними кубиками і посмажте її на олії.
- З’єднайте фарш, рис та цибулю. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Приготуйте заливку. Для цього наріжте моркву соломкою, а цибулю дрібними кубиками. Обсмажте все на олії, посоліть і перемішайте. Додайте до них помідори у власному соку і знову перемішайте.
- Вилийте на дно каструлі половину заливки та рівномірно розподіліть її. Зверху викладіть обсмажені тефтелі і залийте їх заливкою, що залишилася. Також додайте до каструлі 50 мл води.
- Накрийте кришкою каструлю і готуйте тефтелі 15-20 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати омлет за одну хвилину.
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