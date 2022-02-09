Як приготувати суші вдома: найпростіший рецепт ідеальних ролів

Приготувати суші в домашніх умовах досить просто, головне правильно підібрати інгредієнти і не поспішати.

В епоху швидкої доставки з будь-якого кафе або ресторану, потреба в приготуванні потроху згасає, проте все ж таки залишається і багато любителів домашньої їжі. І навіть такі страви як піца або суші також можна приготувати вдома. Варто зазначити, що зробити це набагато простіше, ніж багато хто думає.

Кулінарний блогер lena__gotovit на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла, як самостійно приготувати рол "Філадельфія". Також блогер опублікувала і відео, яке допоможе в готуванні.

У принципі рибу в ролах можна замінити на крабові палички або мідії, або навіть ковбасу, проте в оригінальному рецепті має бути сьомга. Також можна використовувати будь-яку начинку.

Рол "Філадельфія"

Інгредієнти на 1 порцію:

Рис у сухому вигляді — 90 гр

Вода — 100 гр

Норі — 1/2 від листа

Рисовий оцет — 5 мл

Цукор — 0,5 ст л

Сіль — 1/3 год л

Сьомга

Сир

Огірок

Спосіб приготування:

Промийте рис 2-3 рази. Залийте його водою, накрийте кришкою та варіть до закипання. Потім зменште вогонь до мінімуму і варіть до повного википання води. Вимкніть газ і залиште рис під кришкою ще на 15 хвилин. У процесі варіння кришку підіймати не потрібно, перемішувати рис теж. До оцту додайте цукор, сіль і добре все перемішайте. Перекладіть гарячий рис у миску, додайте до нього оцтову суміш, перемішайте і залиште остигати. Рибу наріжте на слайси, огірок очистіть від шкірки і виріжте насіння, а потім наріжте на тонкі смужки. Для зручності сир можна викласти в кондитерський мішок. Візьміть бамбуковий килимок та обмотайте його харчовою плівкою. Потім змастіть олією те місце, на якому лежатиме рол. Покладіть лист норі гладкою стороною на харчову плівку, шорсткою стороною догори. Змочіть руки і викладіть рис так, щоб знизу залишався відступ приблизно 1 см, а зверху рис виступав на 1 см. Акуратно переверніть лист, посередині видавіть сир, на нього покладіть огірок і поверніть так, як показано на відео. Надайте роль квадратну форму і підбийте його з боків, щоб рол вийшов щільним. Зверху викладіть рибу та придавіть бамбуковим килимком. Мокрим ножем розріжте рол на 6-8 частин. Смачного!

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