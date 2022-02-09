Як приготувати суші вдома: найпростіший рецепт ідеальних ролів
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Приготувати суші в домашніх умовах досить просто, головне правильно підібрати інгредієнти і не поспішати.
В епоху швидкої доставки з будь-якого кафе або ресторану, потреба в приготуванні потроху згасає, проте все ж таки залишається і багато любителів домашньої їжі. І навіть такі страви як піца або суші також можна приготувати вдома. Варто зазначити, що зробити це набагато простіше, ніж багато хто думає.
Кулінарний блогер lena__gotovit на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла, як самостійно приготувати рол "Філадельфія". Також блогер опублікувала і відео, яке допоможе в готуванні.
У принципі рибу в ролах можна замінити на крабові палички або мідії, або навіть ковбасу, проте в оригінальному рецепті має бути сьомга. Також можна використовувати будь-яку начинку.
Рол "Філадельфія"
Інгредієнти на 1 порцію:
- Рис у сухому вигляді — 90 гр
- Вода — 100 гр
- Норі — 1/2 від листа
- Рисовий оцет — 5 мл
- Цукор — 0,5 ст л
- Сіль — 1/3 год л
- Сьомга
- Сир
- Огірок
Спосіб приготування:
- Промийте рис 2-3 рази. Залийте його водою, накрийте кришкою та варіть до закипання. Потім зменште вогонь до мінімуму і варіть до повного википання води. Вимкніть газ і залиште рис під кришкою ще на 15 хвилин. У процесі варіння кришку підіймати не потрібно, перемішувати рис теж.
- До оцту додайте цукор, сіль і добре все перемішайте.
- Перекладіть гарячий рис у миску, додайте до нього оцтову суміш, перемішайте і залиште остигати.
- Рибу наріжте на слайси, огірок очистіть від шкірки і виріжте насіння, а потім наріжте на тонкі смужки. Для зручності сир можна викласти в кондитерський мішок.
- Візьміть бамбуковий килимок та обмотайте його харчовою плівкою. Потім змастіть олією те місце, на якому лежатиме рол.
- Покладіть лист норі гладкою стороною на харчову плівку, шорсткою стороною догори.
- Змочіть руки і викладіть рис так, щоб знизу залишався відступ приблизно 1 см, а зверху рис виступав на 1 см.
- Акуратно переверніть лист, посередині видавіть сир, на нього покладіть огірок і поверніть так, як показано на відео.
- Надайте роль квадратну форму і підбийте його з боків, щоб рол вийшов щільним. Зверху викладіть рибу та придавіть бамбуковим килимком.
- Мокрим ножем розріжте рол на 6-8 частин. Смачного!
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