Рус

Смачні та хрумкі: як приготувати картопляні чіпси в мікрохвильовій печі всього за 5 хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
116
Домашні картопляні чіпси — чудова закуска для вечірки.
Домашні картопляні чіпси — чудова закуска для вечірки.

Приготувати хрумкі смачні чіпси будинку дуже просто і легко.

Домашні та корисні чіпси в мікрохвильовій печі за 5 хвилин — це реально. Тому не потрібно забороняти дітям їсти цю закуску, просто потрібно приготувати її самостійно, адже так вона буде набагато кориснішою, ніж магазинні чіпси.

Кулінарний блогер Юля Бозіна на своїй сторінці в Інстаграм поділилася простим рецептом картопляних чіпсів, які готуються лише п’ять хвилин у мікрохвильовій печі. Закуска виходить дуже смачною, хрумкою і зовсім не шкідливою.

Інгредієнти:

  • картопля – 1 велика штука
  • сіль — 1/2 ч.л. або на смак
  • сушена кінза (або будь-які інші сухі трави) – 1/2 ч. л.
  • олія – 1 ст.л

Спосіб приготування:

  1. Картоплю поріжте на дуже тонкі кружечки і складіть у миску.
  2. Додайте сіль, сухі трави та олію. Добре все перемішайте. Викладіть картоплю на плоску страву, змащену олією і відправте все в мікрохвильову піч.
  3. Готуйте за максимальної потужності 1 хвилину. Після цього перевірте готовність і знову поставте в мікрохвильову піч. Повторіть так кілька разів до повної готовності чипсів. В основному на це йде приблизно 5 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитої домашньої закуски — курячих стріпсів. Соковиті, з хрусткою скоринкою стріпси — відмінним перекусом для всіх членів сім’ї.

Теги:
#Рецепт #Чіпси #Картопляні чіпси #Хрусткі чіпси #Нешкідливі чіпси
Володимир Зеленський вважає реакцію Заходу надмірною
Політика
Вторгнення Росії: американські ЗМІ повідомили, чого реально побоюється Зеленський
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський вважає реакцію Заходу надмірною
Вторгнення Росії: американські ЗМІ повідомили, чого реально побоюється Зеленський
Дата публікації
Категорія
Незважаючи на високий ріст зарплат українці продовжують стверджувати, що живуть все гірше та гірше
Зарплати зростають рекордно, але ціни все вищі: чому українці продовжують біднішати
Дата публікації
Категорія
Емманюель Макрон намагається довести важливу роль Франції у перемовинах з Росією
Зеленського схиляють до поступок щодо Донбасу: чим закінчаться спроби Заходу заспокоїти Путіна
Дата публікації
Категорія
Квартири в Україні можуть подешевшати вже до кінця року
Валютні "гойдалки" розхитають ринок нерухомості: коли квартири подешевшають
Дата публікації
Категорія
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: результати 5-го ігрового дня