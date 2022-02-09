Смачні та хрумкі: як приготувати картопляні чіпси в мікрохвильовій печі всього за 5 хвилин

Приготувати хрумкі смачні чіпси будинку дуже просто і легко.

Домашні та корисні чіпси в мікрохвильовій печі за 5 хвилин — це реально. Тому не потрібно забороняти дітям їсти цю закуску, просто потрібно приготувати її самостійно, адже так вона буде набагато кориснішою, ніж магазинні чіпси.

Кулінарний блогер Юля Бозіна на своїй сторінці в Інстаграм поділилася простим рецептом картопляних чіпсів, які готуються лише п’ять хвилин у мікрохвильовій печі. Закуска виходить дуже смачною, хрумкою і зовсім не шкідливою.

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Інгредієнти:

картопля – 1 велика штука

сіль — 1/2 ч.л. або на смак

сушена кінза (або будь-які інші сухі трави) – 1/2 ч. л.

олія – 1 ст.л

Спосіб приготування:

Картоплю поріжте на дуже тонкі кружечки і складіть у миску. Додайте сіль, сухі трави та олію. Добре все перемішайте. Викладіть картоплю на плоску страву, змащену олією і відправте все в мікрохвильову піч. Готуйте за максимальної потужності 1 хвилину. Після цього перевірте готовність і знову поставте в мікрохвильову піч. Повторіть так кілька разів до повної готовності чипсів. В основному на це йде приблизно 5 хвилин.

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