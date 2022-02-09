Смачні та хрумкі: як приготувати картопляні чіпси в мікрохвильовій печі всього за 5 хвилин
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Приготувати хрумкі смачні чіпси будинку дуже просто і легко.
Домашні та корисні чіпси в мікрохвильовій печі за 5 хвилин — це реально. Тому не потрібно забороняти дітям їсти цю закуску, просто потрібно приготувати її самостійно, адже так вона буде набагато кориснішою, ніж магазинні чіпси.
Кулінарний блогер Юля Бозіна на своїй сторінці в Інстаграм поділилася простим рецептом картопляних чіпсів, які готуються лише п’ять хвилин у мікрохвильовій печі. Закуска виходить дуже смачною, хрумкою і зовсім не шкідливою.
Інгредієнти:
- картопля – 1 велика штука
- сіль — 1/2 ч.л. або на смак
- сушена кінза (або будь-які інші сухі трави) – 1/2 ч. л.
- олія – 1 ст.л
Спосіб приготування:
- Картоплю поріжте на дуже тонкі кружечки і складіть у миску.
- Додайте сіль, сухі трави та олію. Добре все перемішайте. Викладіть картоплю на плоску страву, змащену олією і відправте все в мікрохвильову піч.
- Готуйте за максимальної потужності 1 хвилину. Після цього перевірте готовність і знову поставте в мікрохвильову піч. Повторіть так кілька разів до повної готовності чипсів. В основному на це йде приблизно 5 хвилин.
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