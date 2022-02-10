Рус

Торт, від якого не набирають зайву вагу: рецепт ідеального сніданку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Такий торт — суцільна користь фігурі та здоров’ю
Такий торт — суцільна користь фігурі та здоров’ю

Такий десерт можна їсти навіть на ніч.

Як солодке і при цьому не повнішати — це вічна жіноча проблема і мрія. І вона цілком вирішувана, головне готувати "правильні" солодощі, які не міститимуть у своєму складі багато цукру і шкідливих речовин. ⁣

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм публікує не тільки багато корисних порад, але ділиться зі своїми підписниками дієтичними рецептами. Вони завжди корисні, смачні та не шкодять фігурам. Однією з таких страв став дієтичний торт із вівсяними пластівцями.

Інгредієнти:⁣⁣⠀

  • ⁣⁣Вівсяні пластівці – 300 г⁣⁣⠀
  • Борошно пшеничне – 2 ст. л.⁣⁣⠀
  • Яйця – 3 шт.
  • Банан – 2 шт.
  • Олія — 4 ст. л.⁣⁣⠀
  • Цукор – 30 г⁣⁣⠀
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Ванільний цукор – 1 пакетик⁣⁣⠀
  • Апельсини – 3 шт. (2 начинку, 1 для прикраси)⁣⁣⠀
  • Сир нежирний – 400 г⁣⁣⠀
  • Сметана 10% – 160 г⁣⁣⠀

⁣⁣Спосіб приготування:⁣⠀

  1. ⁣⁣Яйця збийте з ванільним цукром до білого.
  2. Банан розімніть вилкою. Додайте до збитих яєць банан та олію.
  3. Змішайте сухі інгредієнти та додайте в тісто.
  4. Випікати при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин.
  5. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.
  6. Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор та ванільний цукор.
  7. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Обмажте торт кремом зверху та з боків. Прикрасьте апельсином.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно ніжного печива "Хворост", яке тане в роті.

Теги:
#Рецепт #Торт #Світлана Фус
Зупинити росіян може Захід, якщо захоче
Політика
Росія завдає нового удару по Україні: карта та дати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зупинити росіян може Захід, якщо захоче
Росія завдає нового удару по Україні: карта та дати
Дата публікації
Категорія
На думку міністра, президенти обговорювали лише ідеї
Візит Макрона до Зеленського: Кулеба зробив несподівану заяву
Дата публікації
Категорія
Сьогоднішні ціни на пальне можна зменшити на 10%
Ціни на заправках можна знизити на 3-3,5 грн/л: як працює схема
Дата публікації
Категорія
Лікарі зробили можливе та неможливе, щоб урятувати поранених
Одного з поранених на "Південмаші" нацгвардійців виписали з лікарні: що з рештою
Дата публікації
Категорія
Росія – Швейцарія
Допінг-скандал із Росією та старт хокею: підсумки 5-го дня на Олімпіаді в Пекіні