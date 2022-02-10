Торт, від якого не набирають зайву вагу: рецепт ідеального сніданку

Такий десерт можна їсти навіть на ніч.

Як солодке і при цьому не повнішати — це вічна жіноча проблема і мрія. І вона цілком вирішувана, головне готувати "правильні" солодощі, які не міститимуть у своєму складі багато цукру і шкідливих речовин. ⁣

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм публікує не тільки багато корисних порад, але ділиться зі своїми підписниками дієтичними рецептами. Вони завжди корисні, смачні та не шкодять фігурам. Однією з таких страв став дієтичний торт із вівсяними пластівцями.

Інгредієнти:⁣⁣⠀

⁣⁣Вівсяні пластівці – 300 г⁣⁣⠀

Борошно пшеничне – 2 ст. л.⁣⁣⠀

Яйця – 3 шт.

Банан – 2 шт.

Олія — 4 ст. л.⁣⁣⠀

Цукор – 30 г⁣⁣⠀

Розпушувач – 1 ч. л.

Ванільний цукор – 1 пакетик⁣⁣⠀

Апельсини – 3 шт. (2 начинку, 1 для прикраси)⁣⁣⠀

Сир нежирний – 400 г⁣⁣⠀

Сметана 10% – 160 г⁣⁣⠀

⁣⁣Спосіб приготування:⁣⠀

⁣⁣Яйця збийте з ванільним цукром до білого. Банан розімніть вилкою. Додайте до збитих яєць банан та олію. Змішайте сухі інгредієнти та додайте в тісто. Випікати при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі. Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор та ванільний цукор. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Обмажте торт кремом зверху та з боків. Прикрасьте апельсином.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно ніжного печива "Хворост", яке тане в роті.