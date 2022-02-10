Торт, від якого не набирають зайву вагу: рецепт ідеального сніданку
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Такий десерт можна їсти навіть на ніч.
Як солодке і при цьому не повнішати — це вічна жіноча проблема і мрія. І вона цілком вирішувана, головне готувати "правильні" солодощі, які не міститимуть у своєму складі багато цукру і шкідливих речовин.
Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм публікує не тільки багато корисних порад, але ділиться зі своїми підписниками дієтичними рецептами. Вони завжди корисні, смачні та не шкодять фігурам. Однією з таких страв став дієтичний торт із вівсяними пластівцями.
Інгредієнти:⠀
- Вівсяні пластівці – 300 г⠀
- Борошно пшеничне – 2 ст. л.⠀
- Яйця – 3 шт.
- Банан – 2 шт.
- Олія — 4 ст. л.⠀
- Цукор – 30 г⠀
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Ванільний цукор – 1 пакетик⠀
- Апельсини – 3 шт. (2 начинку, 1 для прикраси)⠀
- Сир нежирний – 400 г⠀
- Сметана 10% – 160 г⠀
Спосіб приготування:⠀
- Яйця збийте з ванільним цукром до білого.
- Банан розімніть вилкою. Додайте до збитих яєць банан та олію.
- Змішайте сухі інгредієнти та додайте в тісто.
- Випікати при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин.
- Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.
- Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор та ванільний цукор.
- Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Обмажте торт кремом зверху та з боків. Прикрасьте апельсином.
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