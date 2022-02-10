Романтична вечеря на День Валентина за 15 хвилин: простий рецепт вершкової пасти

Паста — чудова страва будь-якої пори року, в будь-якій країні.

Всі хто дивився милий мультфільм "Леді і Бродяга" напевно пам’ятають їхню романтичну вечерю з великою тарілкою спагеті з фрикадельками, і той момент, коли вони починають їсти одну макаронину і цілуються. Чому б не повторити щось подібне зі своєю другою половинкою? Все що потрібно: кохана людина, рецепт смачної пасти та буквально 15 хвилин вільного часу, щоби все приготувати.

Кулінарні блогери Олег та Наталія Нікішові у своєму мініблозі в Інстаграм опублікували простий, але дуже смачний рецепт вершкової пасти з фрикадельками, яка ідеально підійде для романтичної вечері на День усіх закоханих. Особливий плюс цієї страви це те, що на її приготування не знадобиться багато часу.

Інгредієнти:

500 гр фаршу

200 мл вершків 10-15%

400 мл окропу

150-200 гр пасти/макарон

150 гр сиру

Сіль/перець/олія

Спосіб приготування:

Змішайте фарш із сіллю та перцем, сформуйте фрикадельки і викладіть їх на сковороду. Обсмажте їх пару хвилин з усіх боків та залийте вершками. Після викладіть пасту до фрикадельок на сковороду, залийте окропом, посоліть і поперчіть. Модно попередньо відварити спагеті до напівготовності, тоді окріп додавати не потрібно. Накрийте кришкою, і тушкуйте на середньому (або менше) вогні 5-10 хвилин. Після цього посипте все тертим сиром і можна подавати до столу.

Раніше ми розповідали про те, чому хліб, цибулю та яйця не можна додавати в процесі приготування котлет. А ось цукор у рецепті котлет дуже навіть вітається.