Романтична вечеря на День Валентина за 15 хвилин: простий рецепт вершкової пасти
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Паста — чудова страва будь-якої пори року, в будь-якій країні.
Всі хто дивився милий мультфільм "Леді і Бродяга" напевно пам’ятають їхню романтичну вечерю з великою тарілкою спагеті з фрикадельками, і той момент, коли вони починають їсти одну макаронину і цілуються. Чому б не повторити щось подібне зі своєю другою половинкою? Все що потрібно: кохана людина, рецепт смачної пасти та буквально 15 хвилин вільного часу, щоби все приготувати.
Кулінарні блогери Олег та Наталія Нікішові у своєму мініблозі в Інстаграм опублікували простий, але дуже смачний рецепт вершкової пасти з фрикадельками, яка ідеально підійде для романтичної вечері на День усіх закоханих. Особливий плюс цієї страви це те, що на її приготування не знадобиться багато часу.
Інгредієнти:
- 500 гр фаршу
- 200 мл вершків 10-15%
- 400 мл окропу
- 150-200 гр пасти/макарон
- 150 гр сиру
- Сіль/перець/олія
Спосіб приготування:
- Змішайте фарш із сіллю та перцем, сформуйте фрикадельки і викладіть їх на сковороду. Обсмажте їх пару хвилин з усіх боків та залийте вершками.
- Після викладіть пасту до фрикадельок на сковороду, залийте окропом, посоліть і поперчіть. Модно попередньо відварити спагеті до напівготовності, тоді окріп додавати не потрібно.
- Накрийте кришкою, і тушкуйте на середньому (або менше) вогні 5-10 хвилин.
- Після цього посипте все тертим сиром і можна подавати до столу.
Раніше ми розповідали про те, чому хліб, цибулю та яйця не можна додавати в процесі приготування котлет. А ось цукор у рецепті котлет дуже навіть вітається.
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