Що додавати у вівсянку на сніданок, щоб худнути

Комбінація цих корисних інгредієнтів сприяє втраті ваги

Якщо ви не їсте вівсянку на сніданок, саме час розпочати! Ця проста їжа приносить масу користі для здоров’я, починаючи від контролю ваги та покращення здоров’я кишківника, і закінчуючи зниженням рівня холестерину та ризику серцевих захворювань.

Найприємніше в вівсянці те, що ви можете прикрасити цей популярний сніданок ще кориснішими інгредієнтами, які не лише підтримують загальний стан здоров’я, але й можуть прискорити зусилля зі зниження ваги, пише eatthis.com.

Є безліч способів додати білок, корисні жири й клітковину у вівсянку, але одна з улюблених комбінацій лікаря-дієтолога Лорен Манакер — це комбінація, що містить волоські горіхи, ягоди та насіння чіа.

Волоські горіхи

Містять потрійну кількість поживних речовин, що підтримують контроль ваги: корисні жири, білок та клітковину, які забезпечують відчуття ситості. Додайте у вівсянку цілі волоські горіхи для додаткового хрускоту або ложку олії волоського горіха.

Ягоди

Ягоди — це джерело вуглеводів з низьким глікемічним індексом, який насичує організм клітковиною та поживними речовинами, що допомагають контролювати вагу.

Насіння чіа

Завдяки здатності істотно "розширюватися" в шлунку, насіння чіа допомагають приборкувати напади голоду незабаром після сніданку.

Попри корисні властивості вівсянки, деякі її способи приготування можуть істотно зашкодити навіть здоровому організму. Про найшкідливіші каші раніше розповів український лікар Євген Комаровський.