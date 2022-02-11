Смачніше за копчене: названо ідеальний спосіб засолювання сала вдома

Сало за цим рецептом виходить дуже м’яким та ароматним.

Солоне сало, мабуть, одна із найпопулярніших закусок серед українців. Існує безліч різних способів його засолювання: від простого рецепту сала "П’ятихвилинка" до незвичайного рецепту солоного сала з цукром. У домашніх умовах можна приготувати навіть сало, яке за смаком нагадуватиме копчене, і для цього вам знадобиться лише один простий інгредієнт — лушпиння цибулі.

Як пише "Лайфхакер", перед засолюванням сало найкраще спочатку зварити: це допоможе позбавитися більшості паразитів і бактерій. Крім того, таке сало виходить м’яким і може зберігатися близько шести місяців.

Також видання розкрило спосіб приготування сала в домашніх умовах, яке за смаком нагадуватиме копчене. Для цього треба всього лише зварити сало з лушпинням цибулі.

Рецепт солоного сала з лушпинням цибулі

Інгредієнти:

Свиняче сало з прошарками м’яса — 600 г

Цибуля (лушпиння) — 1 кг (лушпиння з 1 кг цибулі)

Сіль — 3 ст. ложки

Лавровий лист — 10 штук

Часник (головка) — 1 штука

Чорний перець — за смаком

Червоний перець — за смаком

Спосіб приготування:

Цибулеве лушпиння закип’ятіть в 1,5 л води. Додайте сіль і варіть 5 хвилин, пише povar.ru. Сало промийте, почистіть та поріжте на шматочки по 200-300 г. Покладіть сало в цибульний відвар так, щоб він його повністю покривав. Доведіть до кипіння, після чого варіть ще 25 хвилин|мінути|. Пропустіть часник через прес, змішайте зі спеціями та подрібненим лавровим листом. Натріть добре просушене сало сумішшю спецій, обмотайте його харчовою плівкою та відправте в морозильну камеру на 12 годин. Сало готове!

Як повідомляв "Телеграф", раніше лікарка розповіла, чому взимку важливо їсти сало.