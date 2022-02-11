Смачніше за копчене: названо ідеальний спосіб засолювання сала вдома
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Сало за цим рецептом виходить дуже м’яким та ароматним.
Солоне сало, мабуть, одна із найпопулярніших закусок серед українців. Існує безліч різних способів його засолювання: від простого рецепту сала "П’ятихвилинка" до незвичайного рецепту солоного сала з цукром. У домашніх умовах можна приготувати навіть сало, яке за смаком нагадуватиме копчене, і для цього вам знадобиться лише один простий інгредієнт — лушпиння цибулі.
Як пише "Лайфхакер", перед засолюванням сало найкраще спочатку зварити: це допоможе позбавитися більшості паразитів і бактерій. Крім того, таке сало виходить м’яким і може зберігатися близько шести місяців.
Також видання розкрило спосіб приготування сала в домашніх умовах, яке за смаком нагадуватиме копчене. Для цього треба всього лише зварити сало з лушпинням цибулі.
Рецепт солоного сала з лушпинням цибулі
Інгредієнти:
- Свиняче сало з прошарками м’яса — 600 г
- Цибуля (лушпиння) — 1 кг (лушпиння з 1 кг цибулі)
- Сіль — 3 ст. ложки
- Лавровий лист — 10 штук
- Часник (головка) — 1 штука
- Чорний перець — за смаком
- Червоний перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Цибулеве лушпиння закип’ятіть в 1,5 л води. Додайте сіль і варіть 5 хвилин, пише povar.ru.
- Сало промийте, почистіть та поріжте на шматочки по 200-300 г.
- Покладіть сало в цибульний відвар так, щоб він його повністю покривав. Доведіть до кипіння, після чого варіть ще 25 хвилин|мінути|.
- Пропустіть часник через прес, змішайте зі спеціями та подрібненим лавровим листом.
- Натріть добре просушене сало сумішшю спецій, обмотайте його харчовою плівкою та відправте в морозильну камеру на 12 годин. Сало готове!
Як повідомляв "Телеграф", раніше лікарка розповіла, чому взимку важливо їсти сало.
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