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Смачніше за копчене: названо ідеальний спосіб засолювання сала вдома

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Сало за цим рецептом виходить неймовірно смачним Новина оновлена 11 лютого 2022, 12:04
Сало за цим рецептом виходить неймовірно смачним

Сало за цим рецептом виходить дуже м’яким та ароматним.

Солоне сало, мабуть, одна із найпопулярніших закусок серед українців. Існує безліч різних способів його засолювання: від простого рецепту сала "П’ятихвилинка" до незвичайного рецепту солоного сала з цукром. У домашніх умовах можна приготувати навіть сало, яке за смаком нагадуватиме копчене, і для цього вам знадобиться лише один простий інгредієнт — лушпиння цибулі.

Як пише "Лайфхакер", перед засолюванням сало найкраще спочатку зварити: це допоможе позбавитися більшості паразитів і бактерій. Крім того, таке сало виходить м’яким і може зберігатися близько шести місяців.

Також видання розкрило спосіб приготування сала в домашніх умовах, яке за смаком нагадуватиме копчене. Для цього треба всього лише зварити сало з лушпинням цибулі.

Рецепт солоного сала з лушпинням цибулі

Інгредієнти:

  • Свиняче сало з прошарками м’яса — 600 г
  • Цибуля (лушпиння) — 1 кг (лушпиння з 1 кг цибулі)
  • Сіль — 3 ст. ложки
  • Лавровий лист — 10 штук
  • Часник (головка) — 1 штука
  • Чорний перець — за смаком
  • Червоний перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Цибулеве лушпиння закип’ятіть в 1,5 л води. Додайте сіль і варіть 5 хвилин, пише povar.ru.
  2. Сало промийте, почистіть та поріжте на шматочки по 200-300 г.
  3. Покладіть сало в цибульний відвар так, щоб він його повністю покривав. Доведіть до кипіння, після чого варіть ще 25 хвилин|мінути|.
  4. Пропустіть часник через прес, змішайте зі спеціями та подрібненим лавровим листом.
  5. Натріть добре просушене сало сумішшю спецій, обмотайте його харчовою плівкою та відправте в морозильну камеру на 12 годин. Сало готове!

Як повідомляв "Телеграф", раніше лікарка розповіла, чому взимку важливо їсти сало.

Теги:
#Рецепт #Сало
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