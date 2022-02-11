Смачна вечеря на День усіх закоханих: ароматний жульєн з куркою та грибами
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Романтична страва, яка готується з доступних інгредієнтів
2022 року найромантичніше свято року випадає на понеділок, 14 лютого. На День святого Валентина хочеться порадувати другу половинку, приготувавши щось особливе. Головне, що треба пам’ятати цього дня — готувати треба з любов'ю!
"Телеграф" пропонує рецепт смачної вечері — ароматного жульєну з куркою та грибами, на приготування якого не потрібно витрачати багато часу. Джерело рецепту: vse-smachno.com.
Жульєн з куркою та грибами: класичний рецепт
Інгредієнти:
- Печериці – 400 г
- Куряче м’ясо – 300 г
- Цибуля – 100 г
- Вершки – 200 мл
- Вершкове масло – 30 г
- Сир – 150 г
- Спеції
Приготування:
- Розтоплюємо на сковороді вершкове масло. У нього вкидаємо нарізану цибулю і смажимо до прозорості.
- Нарізаємо гриби. Додаємо гриби до цибулі та смажимо до готовності.
- Дрібно нарізаємо варену курку або рвемо на невеликі шматочки.
- Додаємо курку до грибів, заливаємо вершками та добре перемішуємо.
- Солимо, перчимо і додаємо улюблені спеції. Тушимо 5 хвилин.
- Натираємо сир.
- Готову масу розкладаємо по горщиках або кокотницях. Посипаємо сиром.
- Ставимо в духовку при 180°С десь на 5 хвилин. Можна більше, дивлячись якої потужності духовка.
Раніше ми публікували рецепт дуже смачної вершкової пасти з фрикадельками, яка ідеально підійде для романтичної вечері на День усіх закоханих.
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