Смачна вечеря на День усіх закоханих: ароматний жульєн з куркою та грибами

Романтична страва, яка готується з доступних інгредієнтів

2022 року найромантичніше свято року випадає на понеділок, 14 лютого. На День святого Валентина хочеться порадувати другу половинку, приготувавши щось особливе. Головне, що треба пам’ятати цього дня — готувати треба з любов'ю!

"Телеграф" пропонує рецепт смачної вечері — ароматного жульєну з куркою та грибами, на приготування якого не потрібно витрачати багато часу. Джерело рецепту: vse-smachno.com.

Жульєн з куркою та грибами: класичний рецепт

Інгредієнти:

Печериці – 400 г

Куряче м’ясо – 300 г

Цибуля – 100 г

Вершки – 200 мл

Вершкове масло – 30 г

Сир – 150 г

Спеції

Приготування:

Розтоплюємо на сковороді вершкове масло. У нього вкидаємо нарізану цибулю і смажимо до прозорості. Нарізаємо гриби. Додаємо гриби до цибулі та смажимо до готовності. Дрібно нарізаємо варену курку або рвемо на невеликі шматочки. Додаємо курку до грибів, заливаємо вершками та добре перемішуємо. Солимо, перчимо і додаємо улюблені спеції. Тушимо 5 хвилин. Натираємо сир. Готову масу розкладаємо по горщиках або кокотницях. Посипаємо сиром. Ставимо в духовку при 180°С десь на 5 хвилин. Можна більше, дивлячись якої потужності духовка.

Як приготувати жульєн з куркою та печерицями

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