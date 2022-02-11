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Рецепт пікантної закуски з буряка, родом із СРСР

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Закуска з буряка – дуже просто, а головне – смачно
Закуска з буряка – дуже просто, а головне – смачно

Вітамінна страва, яка оздоровить усіх членів сім’ї

Якщо для легендарного "Олів’є" зелений горошок та майонез можна було дістати лише за блатом, то таку просту та копійчану закуску можна було подавати на стіл хоч щодня.

Для приготування салату з буряка необхідно мінімум інгредієнтів та часу. Як приготувати таку овочеву та вітамінну страву, пише menuofday в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • Буряк — 6-8 шт.
  • Цибуля — 2-4 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Олія для смаження
  • Солі та перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Відваріть буряк.
  2. Почистьте та натріть на дрібній тертці. Відіжміть зайвий сік.
  3. Цибулю наріжте дрібно, потім обсмажте на олії до м’якості.
  4. Додайте буряк і залиште тушкувати 5-10 хвилин.
  5. Після цього додайте майонез, сіль і перець. Перемішайте і залиште тушкуватись ще хвилин 5. Закуска з буряка готова!

Страва подається як у гарячому, так і холодному вигляді.

Раніше "Телеграф" писав, чому "легендарна" варена радянська "Докторська" не мала нічого спільного з якісним продуктом.

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#Рецепти #Закуски
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