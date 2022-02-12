Названий найкорисніший спосіб приготування омлету

Простий спосіб почати знижувати кров’яний тиск

Якщо у вас високий кров’яний тиск, ваш лікар, ймовірно, розповів вам про необхідність змін харчових звичок та дієти в цілому. Багато загальних факторів, що викликають високий кров’яний тиск, пов’язані зі споживанням надто великої кількості натрію та жирної їжі.

Якщо ви перейдете на дієту корисну для серця, це надійний спосіб допомогти вам знизити кров’яний тиск, а також знизити ризик серцевого нападу, пише eatthis.com.

Щоб контролювати кров’яний тиск, ви повинні прагнути до дієти з високим вмістом клітковини, низьким вмістом насичених жирів та низьким вмістом натрію. "Багато людей їдять занадто багато натрію і недостатньо калію. Такі спеції, як кориця та імбир, можуть допомогти зменшити запалення в організмі, що є важливим фактором для здоров’я серця", — каже дієтолог із Сіетлу Джинджер Халтін.

Почати свій день із корисного для серця сніданку – це простий спосіб почати знижувати кров’яний тиск.

Сніданок, який допоможе знизити кров’яний тиск: рецепт фрітати зі спеціями

Ця вегетаріанська фрітата заснована на перській страві "куку сабзі", що буквально означає збиті яйця та трави. Білок з яєць допоможе вам почуватися ситим, а куркума, що входить до складу, знижує кров’яний тиск. Рецептом корисної фрітати ділиться портал laldyourway.com.

Як приготувати фрітату з травами

Інгредієнти:

2/3 великих яєчних білків

дрібка солі

дрібка часникового порошку

1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю

1/4 ч. л. меленої куркуми

4 помідори черрі — розрізані навпіл

жменя листя шпинату

3 гриби – дрібно нарізані

1/2 цибулини – дрібно нарізаної

Спосіб приготування:

Збийте яєчні білки із сіллю, перцем, куркумою та часниковим порошком до утворення піни. Розігрійте сковороду, а потім вилийте суміш яєчного білка. Дайте йому поваритись хвилину. Додайте помідори, цибулю, гриби, шпинат поверх яєчної суміші та продовжуйте готувати протягом хвилини. Потім під гриль/духовку, щоб закінчити приготування (близько 5 хвилин). Подавайте з листям салату та сирими нарізаними овочами, такими як червонокачанна капуста, морква та редис. Полийте лимонним соком.

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