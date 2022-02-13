Оладки, які не позначаться на фігурі: швидкий фітнес-рецепт для тих, хто худне

Ніжні оладки до сніданку "без почуття провини"

Страви на сніданок можуть бути різними. Але переважно дієтологи єдині в думці: сніданок має бути досить поживним та не дуже калорійним, легким. Бажано, щоб навіть супершвидкий сніданок був досить різноманітним, тому й улюблену вівсянку іноді потрібно чимось заміняти.

Для ранкової пори чудово підходять оладки, але не звичайні пшеничні, добре присмачені цукром та олією, а дієтичні. Такі оладки є дуже ніжними, пише picantecooking.com.

Дієтичні оладки: швидкий рецепт

Інгредієнти:

Для тісту:

100 г мигдального борошна

50 г рисового борошна

5 яєць

1 ч. л. розпушувача

100 мл молока

1 ст. меду

Крім того:

Олія для змащування сковороди

Улюблені свіжі або заморожені ягоди для подачі

Кориця та какао для посипання оладок

Мед або кленовий сироп для подачі

Приготування:

Всі інгредієнти для оладок поміщаємо в чашу блендера або глибоку миску та збиваємо до однорідності. На середньому вогні розігріваємо сковороду з антипригарною поверхнею. Змащуємо дно сковороди тонким шаром рослинної олії та викладаємо партіями оладки. Смажимо на середньому вогні до появи рум’яної шкірки приблизно 1,5-2 хв. Обережно перевертаємо та підсмажуємо з іншого боку. Те ж саме робимо з рештою тіста. Подаємо оладки відразу, посипавши какао та корицею, поливаючи улюбленим підсолоджувачем.

Чудовою ідеєю буде приготувати на сніданок корисний омлет, так звану фріттату. Один інгредієнт до цієї страви допомагає знижувати кров’яний тиск.