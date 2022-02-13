Оладки, які не позначаться на фігурі: швидкий фітнес-рецепт для тих, хто худне
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Ніжні оладки до сніданку "без почуття провини"
Страви на сніданок можуть бути різними. Але переважно дієтологи єдині в думці: сніданок має бути досить поживним та не дуже калорійним, легким. Бажано, щоб навіть супершвидкий сніданок був досить різноманітним, тому й улюблену вівсянку іноді потрібно чимось заміняти.
Для ранкової пори чудово підходять оладки, але не звичайні пшеничні, добре присмачені цукром та олією, а дієтичні. Такі оладки є дуже ніжними, пише picantecooking.com.
Дієтичні оладки: швидкий рецепт
Інгредієнти:
Для тісту:
- 100 г мигдального борошна
- 50 г рисового борошна
- 5 яєць
- 1 ч. л. розпушувача
- 100 мл молока
- 1 ст. меду
Крім того:
- Олія для змащування сковороди
- Улюблені свіжі або заморожені ягоди для подачі
- Кориця та какао для посипання оладок
- Мед або кленовий сироп для подачі
Приготування:
- Всі інгредієнти для оладок поміщаємо в чашу блендера або глибоку миску та збиваємо до однорідності.
- На середньому вогні розігріваємо сковороду з антипригарною поверхнею. Змащуємо дно сковороди тонким шаром рослинної олії та викладаємо партіями оладки.
- Смажимо на середньому вогні до появи рум’яної шкірки приблизно 1,5-2 хв. Обережно перевертаємо та підсмажуємо з іншого боку. Те ж саме робимо з рештою тіста.
- Подаємо оладки відразу, посипавши какао та корицею, поливаючи улюбленим підсолоджувачем.
Чудовою ідеєю буде приготувати на сніданок корисний омлет, так звану фріттату. Один інгредієнт до цієї страви допомагає знижувати кров’яний тиск.
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