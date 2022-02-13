Швидко, просто і дуже смачно: рецепт домашньої картоплі фрі, яка затьмарить навіть McDonald’s

Картопля запікається дуже швидко, якщо її тонко нарізати.

Смачна, хрумка картопля фрі з соусом і якимось бургером — це безсумнівно дуже смачно, але часто їсти цю страву не можна, адже вона не дуже корисна для організму. Але що робити, якщо вона така смачна і її хочеться ще й ще? "Порятунок" є! Прекрасною альтернативою для приготування картоплі фрі у фритюрі є її приготування в духовці.

Кулінарний блогер Анастасія Елістратова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом дуже смачної, і не шкідливої, запеченої картоплі фрі. Блогер зазначає, що до страви потрібно обов’язково приготувати соус.

Інгредієнти:⁣⁣⠀

⁣⁣Картопля — 6 шт. середніх⁣⁣⠀

Рослинна олія — 3 ст.л⁣⁣⠀

Паприка мелена — 2 ч.л⁣⁣⠀

Сіль — 1 ч.л⁣⁣⠀

Приправа для курки – 1 ч.л⁣⁣⠀

Борошно — 1 ст.л⁣⁣⠀

⁣⁣Спосіб приготування:

Картоплю почистьте, помийте та наріжте брусочками. Після залийте водою та залиште у воді на годину. Потім злийте воду та підсушіть картоплю.⁣⁣⠀ ⁣⁣Змішайте борошно, спеції та масло з картоплею. Розкладіть на лист. Запікайте в духовці 25 хвилин при 200 градусах.

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