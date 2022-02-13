Швидко, просто і дуже смачно: рецепт домашньої картоплі фрі, яка затьмарить навіть McDonald’s
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Картопля запікається дуже швидко, якщо її тонко нарізати.
Смачна, хрумка картопля фрі з соусом і якимось бургером — це безсумнівно дуже смачно, але часто їсти цю страву не можна, адже вона не дуже корисна для організму. Але що робити, якщо вона така смачна і її хочеться ще й ще? "Порятунок" є! Прекрасною альтернативою для приготування картоплі фрі у фритюрі є її приготування в духовці.
Кулінарний блогер Анастасія Елістратова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом дуже смачної, і не шкідливої, запеченої картоплі фрі. Блогер зазначає, що до страви потрібно обов’язково приготувати соус.
Інгредієнти:⠀
- Картопля — 6 шт. середніх⠀
- Рослинна олія — 3 ст.л⠀
- Паприка мелена — 2 ч.л⠀
- Сіль — 1 ч.л⠀
- Приправа для курки – 1 ч.л⠀
- Борошно — 1 ст.л⠀
Спосіб приготування:
- Картоплю почистьте, помийте та наріжте брусочками. Після залийте водою та залиште у воді на годину. Потім злийте воду та підсушіть картоплю.⠀
- Змішайте борошно, спеції та масло з картоплею. Розкладіть на лист.
- Запікайте в духовці 25 хвилин при 200 градусах.
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