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Швидко, просто і дуже смачно: рецепт домашньої картоплі фрі, яка затьмарить навіть McDonald’s

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Приготування такої страви займає дуже мало часу Новина оновлена 13 лютого 2022, 19:18
Приготування такої страви займає дуже мало часу

Картопля запікається дуже швидко, якщо її тонко нарізати.

Смачна, хрумка картопля фрі з соусом і якимось бургером — це безсумнівно дуже смачно, але часто їсти цю страву не можна, адже вона не дуже корисна для організму. Але що робити, якщо вона така смачна і її хочеться ще й ще? "Порятунок" є! Прекрасною альтернативою для приготування картоплі фрі у фритюрі є її приготування в духовці.

Кулінарний блогер Анастасія Елістратова на своїй сторінці в Інстаграм поділилася рецептом дуже смачної, і не шкідливої, запеченої картоплі фрі. Блогер зазначає, що до страви потрібно обов’язково приготувати соус.

Інгредієнти:⁣⁣⠀

  • ⁣⁣Картопля — 6 шт. середніх⁣⁣⠀
  • Рослинна олія — 3 ст.л⁣⁣⠀
  • Паприка мелена — 2 ч.л⁣⁣⠀
  • Сіль — 1 ч.л⁣⁣⠀
  • Приправа для курки – 1 ч.л⁣⁣⠀
  • Борошно — 1 ст.л⁣⁣⠀

⁣⁣Спосіб приготування:

  1. Картоплю почистьте, помийте та наріжте брусочками. Після залийте водою та залиште у воді на годину. Потім злийте воду та підсушіть картоплю.⁣⁣⠀
  2. ⁣⁣Змішайте борошно, спеції та масло з картоплею. Розкладіть на лист.
  3. Запікайте в духовці 25 хвилин при 200 градусах.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитої домашньої закуски — курячих стріпсів. Соковиті, з хрусткою скоринкою стріпси — відмінним перекусом для всіх членів сім’ї.

Теги:
#Рецепт #Картопля фрі
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