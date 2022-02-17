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5 ідей для простих сніданків за 5 хвилин

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Сендвіч з яйцем — швидкий та корисний сніданок
Сендвіч з яйцем — швидкий та корисний сніданок

Вибирайте ідеальний варіант для себе.

Дієтологи запевняють, що сніданок — найважливіший прийом їжі за день, і дуже важливо робити його збалансованим, щоб тримати свою вагу в нормі. Однак сніданок має бути не лише корисним, але й смачним, щоб подарувати вам чудовий настрій на весь день. Пропонуємо вам 5 варіантів смачних сніданків, які готуються лише за 5 хвилин.

Гарячі бутерброди з ковбасою та яйцем

Інгредієнти:

  • Хліб — 2 скибочки (50 г)
  • Ковбаса — 4 скибочки (30 г)
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль — 2 тріски
  • Олія (для смаження) — 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

  1. Виріжте з тонкого тостового хліба м’якуш і відправте його на сковороду, пише russianfood.com.
  2. Всередину розбийте яйце.
  3. Зверху викладіть кілька шматочків тонко нарізаної ковбаси.
  4. Смажте протягом 5 хвилин.

Омлет із сирною начинкою

Омлет – ідеальна страва для сніданку
Омлет – ідеальна страва для сніданку

Інгредієнти:

  • Яйця — 6 шт.
  • Сир твердий — 100 г
  • Олія вершкове — 50 г
  • Олія рослинна — 20-30 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця разом із спеціями. Вилийте їх на сковороду.
  2. Наріжте сир скибочками та викладіть поверх яєць. Зверху кладемо вершкове масло.
  3. Загортаємо омлет конвертиком і обсмажуємо ще хвилину.

Ліниві вареники

Інгредієнти:

  • Сир — 200 г
  • Яйце куряче — 1 шт.
  • Борошно пшеничне — 5-6 ст. ложок
  • Сіль — 1/3 ч. ложки
  • Цукор — 1 ст. ложка
  • Олія вершкове — 20 г
  • Сметана (для подачі) — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Поставити на вогонь 2 літри води. У миску помістити сир. Розім’яти.
  2. Додати до сиру яйце. Додати сіль (0,3 ч. ложки) та цукор. Ретельно перемішати. Додати борошно.
  3. Замісити тісто, скачати з нього ковбасу та нарізати тонкими скибочками.
  4. Варити у киплячій воді 2 хвилини.

Сосиски в тісті

Інгредієнти:

  • Сосиски — 8 шт.
  • Готове тісто

Спосіб приготування:

  1. Очистіть сосиски від плівки.
  2. Розкотіть тісто прямокутник товщиною 3 мм і розріжте його на 8 смужок.
  3. У сковороді розігрійте олію. Викладіть сосиски у тісті на сковороду.
  4. Обсмажуйте на сковороді з усіх боків 5-7 хвилин.

Гренки-п’ятихвилинки з сиром

Інгредієнти:

  • Хліб білий – 1 шт.
  • Сир твердий — 150 г
  • Сметана — 50 г
  • Масло вершкове (кімнатної температури) — 20 г
  • Цибуля зелена — 4-5 пір’я
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Твердий сир трьом на великій терці.
  2. Дрібно нарізаємо цибулю.
  3. До сиру додаємо цибулю, сметану, м’яке вершкове масло, солимо і перчимо до смаку. Перемішуємо.
  4. Нарізаємо скибочками батон.
  5. Кожну скибочку хліба намазуємо сирною начинкою і укладаємо на лист, застелений пергаментним папером.
  6. Запікаємо грінки із сиром у духовці при 200 градусах протягом 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного та поживного вівсяного печива.

Теги:
#Рецепт #Їжа #Сніданок
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