5 ідей для простих сніданків за 5 хвилин

Вибирайте ідеальний варіант для себе.

Дієтологи запевняють, що сніданок — найважливіший прийом їжі за день, і дуже важливо робити його збалансованим, щоб тримати свою вагу в нормі. Однак сніданок має бути не лише корисним, але й смачним, щоб подарувати вам чудовий настрій на весь день. Пропонуємо вам 5 варіантів смачних сніданків, які готуються лише за 5 хвилин.

Гарячі бутерброди з ковбасою та яйцем

Інгредієнти:

Хліб — 2 скибочки (50 г)

Ковбаса — 4 скибочки (30 г)

Яйця – 2 шт.

Сіль — 2 тріски

Олія (для смаження) — 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

Виріжте з тонкого тостового хліба м’якуш і відправте його на сковороду, пише russianfood.com. Всередину розбийте яйце. Зверху викладіть кілька шматочків тонко нарізаної ковбаси. Смажте протягом 5 хвилин.

Омлет із сирною начинкою

Омлет – ідеальна страва для сніданку

Інгредієнти:

Яйця — 6 шт.

Сир твердий — 100 г

Олія вершкове — 50 г

Олія рослинна — 20-30 г

Сіль за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування:

Збийте яйця разом із спеціями. Вилийте їх на сковороду. Наріжте сир скибочками та викладіть поверх яєць. Зверху кладемо вершкове масло. Загортаємо омлет конвертиком і обсмажуємо ще хвилину.

Ліниві вареники

Інгредієнти:

Сир — 200 г

Яйце куряче — 1 шт.

Борошно пшеничне — 5-6 ст. ложок

Сіль — 1/3 ч. ложки

Цукор — 1 ст. ложка

Олія вершкове — 20 г

Сметана (для подачі) — за смаком

Спосіб приготування:

Поставити на вогонь 2 літри води. У миску помістити сир. Розім’яти. Додати до сиру яйце. Додати сіль (0,3 ч. ложки) та цукор. Ретельно перемішати. Додати борошно. Замісити тісто, скачати з нього ковбасу та нарізати тонкими скибочками. Варити у киплячій воді 2 хвилини.

Сосиски в тісті

Інгредієнти:

Сосиски — 8 шт.

Готове тісто

Спосіб приготування:

Очистіть сосиски від плівки. Розкотіть тісто прямокутник товщиною 3 мм і розріжте його на 8 смужок. У сковороді розігрійте олію. Викладіть сосиски у тісті на сковороду. Обсмажуйте на сковороді з усіх боків 5-7 хвилин.

Гренки-п’ятихвилинки з сиром

Інгредієнти:

Хліб білий – 1 шт.

Сир твердий — 150 г

Сметана — 50 г

Масло вершкове (кімнатної температури) — 20 г

Цибуля зелена — 4-5 пір’я

Сіль за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування:

Твердий сир трьом на великій терці. Дрібно нарізаємо цибулю. До сиру додаємо цибулю, сметану, м’яке вершкове масло, солимо і перчимо до смаку. Перемішуємо. Нарізаємо скибочками батон. Кожну скибочку хліба намазуємо сирною начинкою і укладаємо на лист, застелений пергаментним папером. Запікаємо грінки із сиром у духовці при 200 градусах протягом 15 хвилин.

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