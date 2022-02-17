5 ідей для простих сніданків за 5 хвилин
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Вибирайте ідеальний варіант для себе.
Дієтологи запевняють, що сніданок — найважливіший прийом їжі за день, і дуже важливо робити його збалансованим, щоб тримати свою вагу в нормі. Однак сніданок має бути не лише корисним, але й смачним, щоб подарувати вам чудовий настрій на весь день. Пропонуємо вам 5 варіантів смачних сніданків, які готуються лише за 5 хвилин.
Гарячі бутерброди з ковбасою та яйцем
Інгредієнти:
- Хліб — 2 скибочки (50 г)
- Ковбаса — 4 скибочки (30 г)
- Яйця – 2 шт.
- Сіль — 2 тріски
- Олія (для смаження) — 1 ч. ложка
Спосіб приготування:
- Виріжте з тонкого тостового хліба м’якуш і відправте його на сковороду, пише russianfood.com.
- Всередину розбийте яйце.
- Зверху викладіть кілька шматочків тонко нарізаної ковбаси.
- Смажте протягом 5 хвилин.
Омлет із сирною начинкою
Інгредієнти:
- Яйця — 6 шт.
- Сир твердий — 100 г
- Олія вершкове — 50 г
- Олія рослинна — 20-30 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений — за смаком
Спосіб приготування:
- Збийте яйця разом із спеціями. Вилийте їх на сковороду.
- Наріжте сир скибочками та викладіть поверх яєць. Зверху кладемо вершкове масло.
- Загортаємо омлет конвертиком і обсмажуємо ще хвилину.
Ліниві вареники
Інгредієнти:
- Сир — 200 г
- Яйце куряче — 1 шт.
- Борошно пшеничне — 5-6 ст. ложок
- Сіль — 1/3 ч. ложки
- Цукор — 1 ст. ложка
- Олія вершкове — 20 г
- Сметана (для подачі) — за смаком
Спосіб приготування:
- Поставити на вогонь 2 літри води. У миску помістити сир. Розім’яти.
- Додати до сиру яйце. Додати сіль (0,3 ч. ложки) та цукор. Ретельно перемішати. Додати борошно.
- Замісити тісто, скачати з нього ковбасу та нарізати тонкими скибочками.
- Варити у киплячій воді 2 хвилини.
Сосиски в тісті
Інгредієнти:
- Сосиски — 8 шт.
- Готове тісто
Спосіб приготування:
- Очистіть сосиски від плівки.
- Розкотіть тісто прямокутник товщиною 3 мм і розріжте його на 8 смужок.
- У сковороді розігрійте олію. Викладіть сосиски у тісті на сковороду.
- Обсмажуйте на сковороді з усіх боків 5-7 хвилин.
Гренки-п’ятихвилинки з сиром
Інгредієнти:
- Хліб білий – 1 шт.
- Сир твердий — 150 г
- Сметана — 50 г
- Масло вершкове (кімнатної температури) — 20 г
- Цибуля зелена — 4-5 пір’я
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений — за смаком
Спосіб приготування:
- Твердий сир трьом на великій терці.
- Дрібно нарізаємо цибулю.
- До сиру додаємо цибулю, сметану, м’яке вершкове масло, солимо і перчимо до смаку. Перемішуємо.
- Нарізаємо скибочками батон.
- Кожну скибочку хліба намазуємо сирною начинкою і укладаємо на лист, застелений пергаментним папером.
- Запікаємо грінки із сиром у духовці при 200 градусах протягом 15 хвилин.
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