Навіщо досвідчені господині додають вершкове масло в борщ: секретний лайфхак

Цей лайфхак зробить борщ особливо смачним.

Кожна господиня має свої секрети приготування борщу. Хтось додає в борщ старе сало, щоб надати йому неповторного смаку і аромату, а хтось кладе в нього цукор, щоб збалансувати смак. А ось інші досвідчені господині додають у борщ такий екзотичний інгредієнт, як вершкове масло. Навіщо це робити, читайте у матеріалі.

Навіщо додавати в борщ вершкове масло

Додавання до борщу вершкового масла впливає не лише безпосередньо на його смак. Якщо за кілька хвилин до того, як борщ буде готовий, додати в каструлю вершкове масло, це допоможе збалансувати смак усіх інгредієнтів і "подружить" їх між собою, пишуть "Бєлновини". В цьому випадку вершкове масло працює як соус і допомагає вирівняти смак борщу своєю вершковістю.

Крім того, ще один вагомий привід додати вершкове масло в борщ це зробити його "жирнішим". До цього лайфхаку добре вдаватися, коли борщ чомусь вийшов надто прісним.

Також вершкове мало добре використовувати разом із мукою, щоб загустити блюдо.

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