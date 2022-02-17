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Навіщо досвідчені господині додають вершкове масло в борщ: секретний лайфхак

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Названо секрет приготування ідеального борщу
Названо секрет приготування ідеального борщу

Цей лайфхак зробить борщ особливо смачним.

Кожна господиня має свої секрети приготування борщу. Хтось додає в борщ старе сало, щоб надати йому неповторного смаку і аромату, а хтось кладе в нього цукор, щоб збалансувати смак. А ось інші досвідчені господині додають у борщ такий екзотичний інгредієнт, як вершкове масло. Навіщо це робити, читайте у матеріалі.

Навіщо додавати в борщ вершкове масло

Додавання до борщу вершкового масла впливає не лише безпосередньо на його смак. Якщо за кілька хвилин до того, як борщ буде готовий, додати в каструлю вершкове масло, це допоможе збалансувати смак усіх інгредієнтів і "подружить" їх між собою, пишуть "Бєлновини". В цьому випадку вершкове масло працює як соус і допомагає вирівняти смак борщу своєю вершковістю.

Крім того, ще один вагомий привід додати вершкове масло в борщ це зробити його "жирнішим". До цього лайфхаку добре вдаватися, коли борщ чомусь вийшов надто прісним.

Також вершкове мало добре використовувати разом із мукою, щоб загустити блюдо.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо потрібно додавати цукор у котлети.

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#Рецепт #Борщ
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