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Що додати у фарш для соковитості тефтелей: всього один продукт зробить вашу вечерю ідеальною

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Тефтелі — дуже популярна м’ясна страва
Тефтелі — дуже популярна м’ясна страва

Такі тефтелі виходять неймовірно соковитими та ніжними.

Тефтелі – дуже популярна м’ясна страва. Воно виходить смачним і дуже ситним, при цьому готувати тефтелі досить просто. Проте головна перевага тефтелів — це їхня соковитість, а ось досягти цього, на жаль, виходить не завжди. Саме тому необхідно знати певні тонкощі у приготуванні тефтелів, щоб зробити їх соковитими.

У популярному блозі про спорт і правильне харчування marafon18_6 радять додати в тефтелі яблука, завдяки яким страва вийде ніжною та соковитою.

Рецепт м’ясних тефтелів з яблуками

Інгредієнти:

  • Фарш курячий – 400 г.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – ½ шт.
  • Яблуко – 1 шт.
  • Сіль, перець, сухий часник, паприка, кориця – до смаку.

Соус:

  • Молоко – 150 гр.
  • Вершки 33% — 50 г.
  • Олія вершкове – 15-20 г.
  • Сіль, перець, сухий часник.

Спосіб приготування:

  1. Яблуко моркву та цибулю подрібніть на тертці, наріжте або збийте блендером.
  2. Змішайте з фаршем, додаємо спеції, відбиваємо та формуємо котлетки.
  3. Викладаємо котлети на форму для запікання, поливаємо соусом та відправляємо в духовку на 35 хв, температура – 200 градусів.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно простий у приготуванні піци-"п’ятихвилинки".

Теги:
#Рецепт #Вечеря
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