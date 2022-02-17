Що додати у фарш для соковитості тефтелей: всього один продукт зробить вашу вечерю ідеальною

Такі тефтелі виходять неймовірно соковитими та ніжними.

Тефтелі – дуже популярна м’ясна страва. Воно виходить смачним і дуже ситним, при цьому готувати тефтелі досить просто. Проте головна перевага тефтелів — це їхня соковитість, а ось досягти цього, на жаль, виходить не завжди. Саме тому необхідно знати певні тонкощі у приготуванні тефтелів, щоб зробити їх соковитими.

У популярному блозі про спорт і правильне харчування marafon18_6 радять додати в тефтелі яблука, завдяки яким страва вийде ніжною та соковитою.

Рецепт м’ясних тефтелів з яблуками

Інгредієнти:

Фарш курячий – 400 г.

Морква – 1 шт.

Цибуля – ½ шт.

Яблуко – 1 шт.

Сіль, перець, сухий часник, паприка, кориця – до смаку.

Соус:

Молоко – 150 гр.

Вершки 33% — 50 г.

Олія вершкове – 15-20 г.

Сіль, перець, сухий часник.

Спосіб приготування:

Яблуко моркву та цибулю подрібніть на тертці, наріжте або збийте блендером. Змішайте з фаршем, додаємо спеції, відбиваємо та формуємо котлетки. Викладаємо котлети на форму для запікання, поливаємо соусом та відправляємо в духовку на 35 хв, температура – 200 градусів.

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