Що додати у фарш для соковитості тефтелей: всього один продукт зробить вашу вечерю ідеальною
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Такі тефтелі виходять неймовірно соковитими та ніжними.
Тефтелі – дуже популярна м’ясна страва. Воно виходить смачним і дуже ситним, при цьому готувати тефтелі досить просто. Проте головна перевага тефтелів — це їхня соковитість, а ось досягти цього, на жаль, виходить не завжди. Саме тому необхідно знати певні тонкощі у приготуванні тефтелів, щоб зробити їх соковитими.
У популярному блозі про спорт і правильне харчування marafon18_6 радять додати в тефтелі яблука, завдяки яким страва вийде ніжною та соковитою.
Рецепт м’ясних тефтелів з яблуками
Інгредієнти:
- Фарш курячий – 400 г.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – ½ шт.
- Яблуко – 1 шт.
- Сіль, перець, сухий часник, паприка, кориця – до смаку.
Соус:
- Молоко – 150 гр.
- Вершки 33% — 50 г.
- Олія вершкове – 15-20 г.
- Сіль, перець, сухий часник.
Спосіб приготування:
- Яблуко моркву та цибулю подрібніть на тертці, наріжте або збийте блендером.
- Змішайте з фаршем, додаємо спеції, відбиваємо та формуємо котлетки.
- Викладаємо котлети на форму для запікання, поливаємо соусом та відправляємо в духовку на 35 хв, температура – 200 градусів.
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