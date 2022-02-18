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Що можна додати у фарш, щоб котлет вийшло більше: на смак не вплине

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Котлети виходять м’якими та соковитими.
Котлети виходять м’якими та соковитими.

Знаючи ці секрети, ваші котлети будуть ідеальними.

М’ясні котлети — чудовий і ситний варіант як для сніданку, так і обіду або вечері. Спосіб їхнього приготування досить простий, проте і тут є свої "нюанси". Наприклад, професійні кухарі не радять додавати у фарш цибулю та хліб, а також ми розповідали навіщо в котлети додавати мінеральну воду. Тепер ми хочемо поговорити про те, які продукти можна додати до фаршу, щоб котлет було в рази більше.

Якщо у вас велика сім’я, щоб не збанкрутувати на покупці великої кількості фаршу на котлети, можна просто "розбавити" м’ясо. Зазначимо, що крім хліба, з цим можуть впоратися ще як мінімум 4 продукти, повідомляє Белновости. І не хвилюйтеся, на смак котлет це ніяк не позначиться.

Що можна додати до фаршу:

  • Картопля. Котлети з картоплею виходять дуже ніжними на смак. Додавати у фарш можна сиру терту картоплю або пюре. На 1 кг фаршу вистачить 2-3 картоплини.
  • Вівсяні пластівці. Котлети з пластівцями виходять повітряними та дієтичними, та ще й збагаченими клітковиною. На 1 кілограм фаршу вистачить однієї склянки пластівців.
  • Кабачок. Овочі зроблять котлети менш калорійними, що корисно для фігури. Додавати кабачок потрібно тертий та без соку. На 1 кг фаршу потрібно 0,5 кг кабачкового пюре.
  • Манна крупа. Перед приготуванням котлет із манкою, дайте фаршу настоятися приблизно пів години. На 1 кг фаршу потрібно 5-6 ложок манки.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.

Теги:
#Рецепт #Котлети #М'ясні котлети
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