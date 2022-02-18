Швидка вечеря за 30 хвилин: рецепт найсмачнішого плову
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 11
Ця страва не залишить нікого байдужим.
Коли приходить час готувати вечерю, дуже часто фантазія відключається, а готувати щось "стандартне", напевно, багатьом набридає. А якщо готувати потрібно ще й прийшовши втомленим з роботи, то пріоритетом є рецепти простих і швидких страв. Рецепт саме такої вечері ми пропонуємо вам приготувати — швидкий плов за пів години.
Рецептом "А-ля" плову на своїй сторінці в Інстаграм поділився кулінарний блогер під ніком kristina_ne_pp. Вона зазначає, що ця страва виходить дуже смачною і її необхідно спробувати.
Інгредієнти:
- Рис довгий, пропарений — 250 гр.
- М’ясо будь-яке (у мене куряче стегно) – 300 гр.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 2-3 зубчики
- Вода — 350 мл.
- Спеції:
- Барбарис (за бажанням) – 1 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Чилі (за бажанням) — 1/2 ч.л.
- Зіра/кумін — 1/2 ч.л.
- Олія — для смаження
Спосіб приготування:
- Морквину наріжте на брусочки, цибулю на пір’я, часник на кубики, а м’ясо на великі шматочки.
- На рослинній олії обсмажте пару хвилин м’ясо, посоліть, поперчіть, закиньте до нього моркву, цибулю, часник і обсмажуйте на найсильнішому вогні, постійно помішуючи до появи золотистої скориночки.
- Насипте спеції (за необхідності посоліть), засипте рівномірно рисом, залийте водою і накрийте кришкою. Готуйте на вогні нижче за середній під кришкою 20-25 хвилин, не відкриваючи її.
- Після цього зніміть кришку, перемішайте і можна подавати до столу.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно простий у приготуванні піци-"п’ятихвилинки".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-