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Швидка вечеря за 30 хвилин: рецепт найсмачнішого плову

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Швидкий плов — ідеальний варіант на вечерю
Швидкий плов — ідеальний варіант на вечерю

Ця страва не залишить нікого байдужим.

Коли приходить час готувати вечерю, дуже часто фантазія відключається, а готувати щось "стандартне", напевно, багатьом набридає. А якщо готувати потрібно ще й прийшовши втомленим з роботи, то пріоритетом є рецепти простих і швидких страв. Рецепт саме такої вечері ми пропонуємо вам приготувати — швидкий плов за пів години.

Рецептом "А-ля" плову на своїй сторінці в Інстаграм поділився кулінарний блогер під ніком kristina_ne_pp. Вона зазначає, що ця страва виходить дуже смачною і її необхідно спробувати.

Інгредієнти:

  • Рис довгий, пропарений — 250 гр.
  • М’ясо будь-яке (у мене куряче стегно) – 300 гр.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Вода — 350 мл.
  • Спеції:
  • Барбарис (за бажанням) – 1 ч.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Чилі (за бажанням) — 1/2 ч.л.
  • Зіра/кумін — 1/2 ч.л.
  • Олія — для смаження

Спосіб приготування:

  1. Морквину наріжте на брусочки, цибулю на пір’я, часник на кубики, а м’ясо на великі шматочки.
  2. На рослинній олії обсмажте пару хвилин м’ясо, посоліть, поперчіть, закиньте до нього моркву, цибулю, часник і обсмажуйте на найсильнішому вогні, постійно помішуючи до появи золотистої скориночки.
  3. Насипте спеції (за необхідності посоліть), засипте рівномірно рисом, залийте водою і накрийте кришкою. Готуйте на вогні нижче за середній під кришкою 20-25 хвилин, не відкриваючи її.
  4. Після цього зніміть кришку, перемішайте і можна подавати до столу.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно простий у приготуванні піци-"п’ятихвилинки".

Теги:
#Рецепт #Плов #Розсипчастий плов
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