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Як приготувати млинці на кефірі, які не рвуться

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Рецепт млинців, які не рвуться Новина оновлена 18 лютого 2022, 13:10
Рецепт млинців, які не рвуться

Скоро Масляна, тому ловіть цікавий рецепт млинців з "дірочками"

Млинці люблять усі: одним подобається насолоджуватися ними з начинкою, іншим — без. Однак можна з упевненістю сказати, що ця страва може прикрасити будь-який святковий стіл, а також стати відмінними ласощами до чаю.

Раніше ми ділилися секретом млинців, які не рвуться. Тепер спробуємо спекти тонкі млинці на кефірі з дірочками. Печуться вони швидко, не прилипають і не рвуться, пише art-lunch.ru.

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.
  • борошно — 120 г
  • кефір — 200 г
  • вода (окріп) — 200 г
  • цукор — 35 г
  • олія — 30 г
  • сода — 1/4 ч. ложки
  • сіль — 1/2 ч. ложки

Приготування:

  1. Вибиваємо 2 яйця і додаємо цукор та сіль. Збиваємо міксером 3 хвилини. Яєчна маса має перетворитися на світлу пишну піну.
  2. Додаємо теплий кефір та перемішуємо.
  3. Окріп тонким струмком поступово вливаємо у збиті яйця, безперервно збиваючи.
  4. Просіюємо в тісто борошно і перемішуємо до повного розчинення борошна, ніяких грудочок не можна допустити. Після цього додаємо соду і знову перемішуємо.
  5. Додаємо олію і несильно перемішуємо.
  6. Розігріваємо сковороду з олією. Наливаємо тісто на гарячу сковорідку й одночасно обертаємо її по колу так, щоб тісто покрило дно рівним тонким шаром. Перша сторона печеться швидко, менш як хвилину.

Під час приготування млинців також можуть турбувати грудки. Як їх уникнути в процесі приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.

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