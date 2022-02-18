Простий рецепт найсмачніших мініпіц до пива
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Мініпіца — гаряча закуска, якою можна нагодувати всю сім’ю.
Навряд чи у світі є хтось, хто взагалі не любить піцу. Якщо така людина і існує, то вона просто ще не знайшла того самого рецепту страви, який йому сподобається. А рецептів піци існує велика кількість, а якщо готуєш її самостійно, то як начинку можна використовувати будь-що. Раніше ми розповідали, як приготувати піцу на сковороді за 15 хвилин, а тепер ділимося рецептом маленьких мініпіц, які стануть чудовою закускою під будь-який напій.
Рецепт мініпіц ми знайшли в кулінарному блозі в Інстаграм recepti_patinka.
Інгредієнти:
- 1 склянка теплого молока
- 125 мл теплої води
- Пів склянки рослинної олії
- 1 ч. ложка цукру
- 10-12 г розчинних дріжджів
- 4 склянки борошна
- 1 ч. ложка солі
Для соусу:
- 1,5 ст. ложки томатної пасти
- 60 мл води
- 4 ст. ложки рослинної олії
- Чебрець
- сіль
Додатково:
- Ковбаса
- 2 зелені перці
- Тертий сир чедер
Спосіб приготування:
- Перемішайте молоко, воду, олію, цукор та дріжджі. Потроху додайте борошно і замішуйте м’яке тісто. Накрийте його та залиште підійматися.
- Для соусу варіть всі інгредієнти, постійно перемішуючи, приблизно 5 хвилин. Зніміть з вогню та залиште остигати.
- Тісто розділіть на 2 частини, розкотіть його, виріжте кружечки, викладіть на лист з папером для випічки. Змастіть соусом, покладіть начинку.
- Готуйте в духовці за 180 градусів, 20-25 хвилин.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно простий у приготуванні піци-"п’ятихвилинки".
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