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Простий рецепт найсмачніших мініпіц до пива

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мініпіца — це проста і дуже смачна випічка
Мініпіца — це проста і дуже смачна випічка

Мініпіца — гаряча закуска, якою можна нагодувати всю сім’ю.

Навряд чи у світі є хтось, хто взагалі не любить піцу. Якщо така людина і існує, то вона просто ще не знайшла того самого рецепту страви, який йому сподобається. А рецептів піци існує велика кількість, а якщо готуєш її самостійно, то як начинку можна використовувати будь-що. Раніше ми розповідали, як приготувати піцу на сковороді за 15 хвилин, а тепер ділимося рецептом маленьких мініпіц, які стануть чудовою закускою під будь-який напій.

Рецепт мініпіц ми знайшли в кулінарному блозі в Інстаграм recepti_patinka.

Інгредієнти:

  • 1 склянка теплого молока
  • 125 мл теплої води
  • Пів склянки рослинної олії
  • 1 ч. ложка цукру
  • 10-12 г розчинних дріжджів
  • 4 склянки борошна
  • 1 ч. ложка солі

Для соусу:

  • 1,5 ст. ложки томатної пасти
  • 60 мл води
  • 4 ст. ложки рослинної олії
  • Чебрець
  • сіль

Додатково:

  • Ковбаса
  • 2 зелені перці
  • Тертий сир чедер

Спосіб приготування:

  1. Перемішайте молоко, воду, олію, цукор та дріжджі. Потроху додайте борошно і замішуйте м’яке тісто. Накрийте його та залиште підійматися.
  2. Для соусу варіть всі інгредієнти, постійно перемішуючи, приблизно 5 хвилин. Зніміть з вогню та залиште остигати.
  3. Тісто розділіть на 2 частини, розкотіть його, виріжте кружечки, викладіть на лист з папером для випічки. Змастіть соусом, покладіть начинку.
  4. Готуйте в духовці за 180 градусів, 20-25 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно простий у приготуванні піци-"п’ятихвилинки".

Теги:
#Рецепт #Піца #Закуска
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