Простий рецепт найсмачніших мініпіц до пива

Мініпіца — гаряча закуска, якою можна нагодувати всю сім’ю.

Навряд чи у світі є хтось, хто взагалі не любить піцу. Якщо така людина і існує, то вона просто ще не знайшла того самого рецепту страви, який йому сподобається. А рецептів піци існує велика кількість, а якщо готуєш її самостійно, то як начинку можна використовувати будь-що. Раніше ми розповідали, як приготувати піцу на сковороді за 15 хвилин, а тепер ділимося рецептом маленьких мініпіц, які стануть чудовою закускою під будь-який напій.

Рецепт мініпіц ми знайшли в кулінарному блозі в Інстаграм recepti_patinka.

Інгредієнти:

1 склянка теплого молока

125 мл теплої води

Пів склянки рослинної олії

1 ч. ложка цукру

10-12 г розчинних дріжджів

4 склянки борошна

1 ч. ложка солі

Для соусу:

1,5 ст. ложки томатної пасти

60 мл води

4 ст. ложки рослинної олії

Чебрець

сіль

Додатково:

Ковбаса

2 зелені перці

Тертий сир чедер

Спосіб приготування:

Перемішайте молоко, воду, олію, цукор та дріжджі. Потроху додайте борошно і замішуйте м’яке тісто. Накрийте його та залиште підійматися. Для соусу варіть всі інгредієнти, постійно перемішуючи, приблизно 5 хвилин. Зніміть з вогню та залиште остигати. Тісто розділіть на 2 частини, розкотіть його, виріжте кружечки, викладіть на лист з папером для випічки. Змастіть соусом, покладіть начинку. Готуйте в духовці за 180 градусів, 20-25 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно простий у приготуванні піци-"п’ятихвилинки".