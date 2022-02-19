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Розкішна вечеря по-французьки: курка кордон-блю з шинкою та сиром (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Курка кордон блю — рецепт Новина оновлена 19 лютого 2022, 14:30
Курка кордон блю — рецепт

Суддя "МастерШефа" поділився дуже простим рецептом курячого шніцеля

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який раніше нарвався на критику через свою молоду кохану, розповів, як приготувати легендарну французьку страву — курку кордон блю з шинкою та сиром.

Рецептом кулінар поділився в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 2 шт.
  • Сухий часник
  • Суха цибуля
  • Сіль
  • Перець
  • Шинка слайсами – 150 г
  • Сир слайсами – 150 г

Для панірування:

  • Борошно
  • Яйця
  • Панірувальні сухарі

Для соусу:

  • Борошно — 50 г
  • Масло вершкове – 50 г
  • Часник — 2 зубчики
  • Молоко – 500 мл
  • Діжонська гірчиця – 50 г
  • Перець чорний, сіль
  • Пармезан – 70 г

Приготування:

  1. Всі спеції змішуємо та приправляємо куряче філе.
  2. Потім відбиваємо м’ясо, але щоб не дуже тонко, м’ясо має бути соковитим.
  3. Кладемо всередину шинку з сиром шарами. Скручуємо рулетики та загортаємо плівкою щільно, щоб тримали форму.
  4. Ставимо їх в холодильник на 30 хвилин.
  5. За цей час нагріваємо масло та готуємо все для панірування – борошно, сухарі та яйця.
  6. Дістаємо м’ясо, паніруємо його і смажимо у гарячому маслі до золотого кольору.
  7. Готуємо соус: беремо сотейник, розтоплюємо там масло, далі смажимо дрібно порізаний часник, але не довго. Додаємо борошно, смажимо його у маслі, до легкого золотого кольору. Потім зменшуємо вогонь та вводимо молоко. Перемішуємо вінчиком, щоб не було грудок, доки не загусне. Сіль, перець, пармезан – перемішуємо і готово!

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом домашнього майонезу.

Теги:
#Рецепти #Ектор Хіменес Браво
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