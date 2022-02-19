Розкішна вечеря по-французьки: курка кордон-блю з шинкою та сиром (відео)
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Суддя "МастерШефа" поділився дуже простим рецептом курячого шніцеля
Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який раніше нарвався на критику через свою молоду кохану, розповів, як приготувати легендарну французьку страву — курку кордон блю з шинкою та сиром.
Рецептом кулінар поділився в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 2 шт.
- Сухий часник
- Суха цибуля
- Сіль
- Перець
- Шинка слайсами – 150 г
- Сир слайсами – 150 г
Для панірування:
- Борошно
- Яйця
- Панірувальні сухарі
Для соусу:
- Борошно — 50 г
- Масло вершкове – 50 г
- Часник — 2 зубчики
- Молоко – 500 мл
- Діжонська гірчиця – 50 г
- Перець чорний, сіль
- Пармезан – 70 г
Приготування:
- Всі спеції змішуємо та приправляємо куряче філе.
- Потім відбиваємо м’ясо, але щоб не дуже тонко, м’ясо має бути соковитим.
- Кладемо всередину шинку з сиром шарами. Скручуємо рулетики та загортаємо плівкою щільно, щоб тримали форму.
- Ставимо їх в холодильник на 30 хвилин.
- За цей час нагріваємо масло та готуємо все для панірування – борошно, сухарі та яйця.
- Дістаємо м’ясо, паніруємо його і смажимо у гарячому маслі до золотого кольору.
- Готуємо соус: беремо сотейник, розтоплюємо там масло, далі смажимо дрібно порізаний часник, але не довго. Додаємо борошно, смажимо його у маслі, до легкого золотого кольору. Потім зменшуємо вогонь та вводимо молоко. Перемішуємо вінчиком, щоб не було грудок, доки не загусне. Сіль, перець, пармезан – перемішуємо і готово!
Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом домашнього майонезу.
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