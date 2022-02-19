Розкішна вечеря по-французьки: курка кордон-блю з шинкою та сиром (відео)

Суддя "МастерШефа" поділився дуже простим рецептом курячого шніцеля

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який раніше нарвався на критику через свою молоду кохану, розповів, як приготувати легендарну французьку страву — курку кордон блю з шинкою та сиром.

Рецептом кулінар поділився в Інстаграмі.

Інгредієнти:

Куряче філе — 2 шт.

Сухий часник

Суха цибуля

Сіль

Перець

Шинка слайсами – 150 г

Сир слайсами – 150 г

Для панірування:

Борошно

Яйця

Панірувальні сухарі

Для соусу:

Борошно — 50 г

Масло вершкове – 50 г

Часник — 2 зубчики

Молоко – 500 мл

Діжонська гірчиця – 50 г

Перець чорний, сіль

Пармезан – 70 г

Приготування:

Всі спеції змішуємо та приправляємо куряче філе. Потім відбиваємо м’ясо, але щоб не дуже тонко, м’ясо має бути соковитим. Кладемо всередину шинку з сиром шарами. Скручуємо рулетики та загортаємо плівкою щільно, щоб тримали форму. Ставимо їх в холодильник на 30 хвилин. За цей час нагріваємо масло та готуємо все для панірування – борошно, сухарі та яйця. Дістаємо м’ясо, паніруємо його і смажимо у гарячому маслі до золотого кольору. Готуємо соус: беремо сотейник, розтоплюємо там масло, далі смажимо дрібно порізаний часник, але не довго. Додаємо борошно, смажимо його у маслі, до легкого золотого кольору. Потім зменшуємо вогонь та вводимо молоко. Перемішуємо вінчиком, щоб не було грудок, доки не загусне. Сіль, перець, пармезан – перемішуємо і готово!

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом домашнього майонезу.