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Чудова закуска з червоною рибкою: рецепт канапе на тостовому хлібі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Канапе з лососем, авокадо та ікрою — рецепт Новина оновлена 19 лютого 2022, 17:33
Канапе з лососем, авокадо та ікрою — рецепт

Цими маленькими бутербродами дуже легко здивувати гостей

Хто б відмовився від такої смачної закуски увечері? Такі канапе готуються з лососем.

Кулінарний експерт Дмитро з ніком chef_dmitriy_official в Інстаграмі показав, як швидко приготувати канапе з лососем, авокадо та ікрою.

Інгредієнти для 9 штук:

  • Тостовий хліб — 3 шматочки
  • Сир — 100 г.
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Кріп
  • Сіль за смаком
  • Лосось с/с
  • Авокадо – 1 шт.
  • Червона ікра

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно простої у приготуванні піци-"п’ятихвилинки".

Теги:
#Рецепти #Лосось #Закуска
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