Чудова закуска з червоною рибкою: рецепт канапе на тостовому хлібі
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Цими маленькими бутербродами дуже легко здивувати гостей
Хто б відмовився від такої смачної закуски увечері? Такі канапе готуються з лососем.
Кулінарний експерт Дмитро з ніком chef_dmitriy_official в Інстаграмі показав, як швидко приготувати канапе з лососем, авокадо та ікрою.
Інгредієнти для 9 штук:
- Тостовий хліб — 3 шматочки
- Сир — 100 г.
- Майонез – 1 ст. л.
- Кріп
- Сіль за смаком
- Лосось с/с
- Авокадо – 1 шт.
- Червона ікра
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