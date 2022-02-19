Чудова закуска з червоною рибкою: рецепт канапе на тостовому хлібі

Цими маленькими бутербродами дуже легко здивувати гостей

Хто б відмовився від такої смачної закуски увечері? Такі канапе готуються з лососем.

Кулінарний експерт Дмитро з ніком chef_dmitriy_official в Інстаграмі показав, як швидко приготувати канапе з лососем, авокадо та ікрою.

Інгредієнти для 9 штук:

Тостовий хліб — 3 шматочки

Сир — 100 г.

Майонез – 1 ст. л.

Кріп

Сіль за смаком

Лосось с/с

Авокадо – 1 шт.

Червона ікра

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