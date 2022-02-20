Не лише смачно, а й корисно: як правильно варити гречку

Гречка позитивно впливає на лише на фізичне здоров'я, а й на емоційний стан

Гречка — не лише смачна та проста у приготуванні страва, а ще й дуже корисний продукт. Однак, щоб отримати всю користь, її потрібно вміти правильно приготувати.

На порталі "Чемпіонат" опублікували рецепт правильної гречки.

Готувати гречку досить просто, але є кілька важливих моментів, які варто враховувати під час її приготування. Ось основні правила:

Спочатку крупу необхідно перебрати, щоб у ній не було чорних зерен.

Добре промийте гречку кілька разів, доки вода не стане повністю прозорою.

Якщо ви хочете ідеальну гречку і маєте час, висушіть її та обсмажте на сковороді п'ять хвилин. Тоді вона матиме більш насичений смак.

При варінні додавайте холодну воду. Її має бути вдвічі більше, ніж самої крупи.

Варіть гречку приблизно 25 хвилин на повільному вогні під закритою кришкою.

Не забувайте постійно її помішувати і стежити, щоб вода не випаровувалась — інакше гречка пригорить.

Коли каша звариться, додайте до неї трохи солі і за бажанням вершкового масла.

До складу гречки входять близько 50 корисних речовин, які зміцнюють здоров'я. Це майже вдвічі більше, ніж у будь-яких інших крупах. Серед них: калій, магній, залізо. Більш того, гречка — лідер за вмістом рослинного білка, також в ній багато вітамінів групи В.

Якщо їсти гречку регулярно, це допоможе виводити токсини із організму, покращить роботу мозку, зменшити рівень шкідливого холестерину, покращити якість волосся та шкіри, зменшити ризик виникнення анемії, покращити роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізувати сон і стабілізувати психоемоційний стан. Гречка також корисна тим, хто сидить на дієті та стежить за вагою – вона досить довго засвоюється та має невисоку калорійність.

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