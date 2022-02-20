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Рецепт легкої в приготуванні закуски кесадільї: вийде хрусткою та соковитою (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кесаділья — страва мексиканської кухні
Кесаділья — страва мексиканської кухні

Відмінна закуска з овочами, свинячим фаршем та сиром

Кесаділья — це страва мексиканської кухні, що складається з тортильї та різних наповнювачів. Традиційно в закусці в якості начинки використовується тільки сир, але можна також приготувати з овочами, м’ясним фаршем і всім, що знайдеться в холодильнику.

Кулінарний блогер з ніком liuboff_life_food в Інстаграмі поділилася рецептом хрусткої та соковитої кесадільї, яка готується дуже легко та без додаткових клопотів.

Як приготувати кесаділью: простий рецепт

Обсмажуємо на сковороді головку цибулі, додаємо туди ж свинячий фарш або курячий 500 г, обсмажуємо до готовності й перекладаємо в тарілку. На цій же сковороді смажимо помідори, перець солодкий, зелень, перець гострий і додаємо квасолю, можна і кукурудзу туди. Далі з’єднуємо овочі зі смаженим фаршем. Усе прибираємо з вогню. Посипаємо начинку сиром, перемішуємо, солимо і перчимо до смаку.

Беремо коржики, краще кукурудзяні, на половину викладаємо начинку та накриваємо іншою половинкою. Обсмажуємо коржики з двох сторін або на сковороді, або на грилі для отримання гарних смужок. 3-5 хвилин і все готово! Подавати можна з гострим соусом.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт неймовірно простої та швидкої у приготуванні піци-"п’ятихвилинки".

Теги:
#Рецепти #Закуски #Кесаділья
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