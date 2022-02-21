З хрусткою скоринкою: рецепт шикарних конвертиків з сиром та яйцем
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Для такої закуски потрібно всього 4 інгредієнти
Приготуємо перекус з лаваша з сиром. Це проста і смачна закуска, яка готується дуже швидко і вимагає всього чотири продукти.
Рецептом конвертиків поділився акаунт receta_con_amor в Інстаграмі.
Як приготувати конвертики з лаваша з сиром та яйцем
Інгредієнти:
- Лаваш — 1 аркуш
- Сир — 120 г
- Петрушка — пучок
- Варене яйце — 2 шт.
Приготування:
- Сир та яйця натираємо на тертці, рубаємо дрібно зелень, з’єднуємо, перемішуємо.
- Розрізаємо лаваш на 6 смужок (шириною 6-7 см). Викладаємо по 1 ст. л. начинки та згортаємо у трикутники.
- Розігріваємо сковороду, викладаємо конвертики, смажимо з кожного боку до рум’яності.
Такі конвертики краще подавати теплими, доки тягнеться начинка.
З лаваша можна приготувати дуже багато смачних страв. Наприклад, рецептом рулету з лаваша та червоної риби "Телеграф" ділився раніше.
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