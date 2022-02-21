З хрусткою скоринкою: рецепт шикарних конвертиків з сиром та яйцем

Для такої закуски потрібно всього 4 інгредієнти

Приготуємо перекус з лаваша з сиром. Це проста і смачна закуска, яка готується дуже швидко і вимагає всього чотири продукти.

Рецептом конвертиків поділився акаунт receta_con_amor в Інстаграмі.

Як приготувати конвертики з лаваша з сиром та яйцем

Інгредієнти:

Лаваш — 1 аркуш

Сир — 120 г

Петрушка — пучок

Варене яйце — 2 шт.

Приготування:

Сир та яйця натираємо на тертці, рубаємо дрібно зелень, з’єднуємо, перемішуємо. Розрізаємо лаваш на 6 смужок (шириною 6-7 см). Викладаємо по 1 ст. л. начинки та згортаємо у трикутники. Розігріваємо сковороду, викладаємо конвертики, смажимо з кожного боку до рум’яності.

Такі конвертики краще подавати теплими, доки тягнеться начинка.

З лаваша можна приготувати дуже багато смачних страв. Наприклад, рецептом рулету з лаваша та червоної риби "Телеграф" ділився раніше.