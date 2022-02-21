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З хрусткою скоринкою: рецепт шикарних конвертиків з сиром та яйцем

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Легкий рецепт конвертиків з лаваша Новина оновлена 21 лютого 2022, 17:06
Легкий рецепт конвертиків з лаваша

Для такої закуски потрібно всього 4 інгредієнти

Приготуємо перекус з лаваша з сиром. Це проста і смачна закуска, яка готується дуже швидко і вимагає всього чотири продукти.

Рецептом конвертиків поділився акаунт receta_con_amor в Інстаграмі.

Як приготувати конвертики з лаваша з сиром та яйцем

Інгредієнти:

  • Лаваш — 1 аркуш
  • Сир — 120 г
  • Петрушка — пучок
  • Варене яйце — 2 шт.

Приготування:

  1. Сир та яйця натираємо на тертці, рубаємо дрібно зелень, з’єднуємо, перемішуємо.
  2. Розрізаємо лаваш на 6 смужок (шириною 6-7 см). Викладаємо по 1 ст. л. начинки та згортаємо у трикутники.
  3. Розігріваємо сковороду, викладаємо конвертики, смажимо з кожного боку до рум’яності.

Такі конвертики краще подавати теплими, доки тягнеться начинка.

З лаваша можна приготувати дуже багато смачних страв. Наприклад, рецептом рулету з лаваша та червоної риби "Телеграф" ділився раніше.

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#Рецепти #Закуски
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