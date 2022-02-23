Набагато смачніше, ніж в Макдональдз: рецепт соковитого бургера (відео)

Не відмовляйте собі в задоволенні насолодитися апетитним домашнім бургером

Деякі дієтологи так і намагаються покритикувати людей, що навіть зрідка дозволяють собі фастфуд. Однак є і такі фахівці, які стверджують, що їжа швидкого приготування, якщо дотримуватися норми, не принесе негативних наслідків організму людини.

Ми ж, у свою чергу, пропонуємо насолодитися апетитним бургером. Така смакота легко готується на домашній кухні. До того ж інгредієнти, якість яких іноді викликає підозру в деяких кафе, ви відбираєте самі, а це зробить страву безпечнішою та кориснішою. Рецептом бургеру поділився кулінарний блогер із ніком zakus_ki в Інстаграмі.

Як приготувати бургер

Інгредієнти:

Булочка для бургера – 1 шт.

Фарш яловичина/свинина — 400 г

Сир пластинами – 4 шт.

Помідор – 1 шт.

Цибуля червона — 1 шт.

Листя салату – 4 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Кетчуп – 1 ст.л.

Сіль та перець за смаком

Пергамент та олія

Приготування:

Фарш змішуємо з сіллю та перцем, за допомогою пергаменту формуємо 2 котлети за розміром трохи більше булочки. І смажимо до необхідної прожарки, потім перевертаємо і зверху котлети кладемо 2 шматочки сиру, накриваємо кришкою на хвилину. Повторюємо те саме з другою котлетою. Булочки обсмажуємо на олії до золотистого кольору. Майонез змішуємо з кетчупом, змащуємо булочки і складаємо бургер в наступній послідовності: булочка + соус + лист салату + кільця цибулі + помідор + котлета з сиром + лист салату + котлета з сиром + лист салату + булочка з соусом. Бургер готовий, приємного апетиту!

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