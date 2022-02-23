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Набагато смачніше, ніж в Макдональдз: рецепт соковитого бургера (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати смачний бургер - рецепт
Як приготувати смачний бургер - рецепт

Не відмовляйте собі в задоволенні насолодитися апетитним домашнім бургером

Деякі дієтологи так і намагаються покритикувати людей, що навіть зрідка дозволяють собі фастфуд. Однак є і такі фахівці, які стверджують, що їжа швидкого приготування, якщо дотримуватися норми, не принесе негативних наслідків організму людини.

Ми ж, у свою чергу, пропонуємо насолодитися апетитним бургером. Така смакота легко готується на домашній кухні. До того ж інгредієнти, якість яких іноді викликає підозру в деяких кафе, ви відбираєте самі, а це зробить страву безпечнішою та кориснішою. Рецептом бургеру поділився кулінарний блогер із ніком zakus_ki в Інстаграмі.

Як приготувати бургер

Інгредієнти:

  • Булочка для бургера – 1 шт.
  • Фарш яловичина/свинина — 400 г
  • Сир пластинами – 4 шт.
  • Помідор – 1 шт.
  • Цибуля червона — 1 шт.
  • Листя салату – 4 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Кетчуп – 1 ст.л.
  • Сіль та перець за смаком
  • Пергамент та олія

Приготування:

  1. Фарш змішуємо з сіллю та перцем, за допомогою пергаменту формуємо 2 котлети за розміром трохи більше булочки. І смажимо до необхідної прожарки, потім перевертаємо і зверху котлети кладемо 2 шматочки сиру, накриваємо кришкою на хвилину. Повторюємо те саме з другою котлетою.
  2. Булочки обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
  3. Майонез змішуємо з кетчупом, змащуємо булочки і складаємо бургер в наступній послідовності: булочка + соус + лист салату + кільця цибулі + помідор + котлета з сиром + лист салату + котлета з сиром + лист салату + булочка з соусом. Бургер готовий, приємного апетиту!

Раніше "Телеграф" писав, що додати до м’ясного фаршу, щоб котлети вийшли дуже смачними та соковитими.

Теги:
#Рецепти #Бургери
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