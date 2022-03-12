Як приготувати хліб вдома, не замішуючи тісто: простий рецепт

Суддя "МастерШефу" поділився простим рецептом, що не потребує клопоту

У той час, коли більшість продуктових магазинів закриті у зв’язку з російсько-українською війною, актуальним є питання, як спекти хліб вдома.

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з українцями простим рецептом хліба на заквасці без замішування.

Рецепт на 2 види борошна — звичайного та цільнозернового.

Інгредієнти:

400 г борошна

вода:

310 для цільнозернового

270 для звичайного

8-9 г солі (чайна ложка з гіркою)

80 г будь-якої закваски або опари

велика миска, плівка або пакет, щоб накрити її.

Приготування:

У муку наливаємо воду і так тримаємо її 1-2 години. Далі додаємо закваску і перемішуємо тісто (тут і далі) особливим чином — беремо мокрими руками край тіста, трохи витягаємо його і поміщаємо його на протилежний край. Так треба зробити з усіх боків кілька разів. Залишаємо накритим на пів години. Тісто досить рідке – не лякайтеся. Додаємо дрібну сіль і знову витягуємо все тісто кілька разів. Залишаємо накритою годину в теплому місці. Беремо тісто посередині й підіймаємо його з миски — воно тягнеться і ми підгортаємо його нижні краї всередину. І те саме робимо ще раз розгорнув тісто на 90 градусів. Залишаємо на 45 хвилин і повторюємо ще 2 рази. Тісто вже підійшло і може формуватись. На поверхню столу підсипаємо будь-яку муку, виймаємо тісто з миски та згортаємо в рулет вздовж, а потім і впоперек, заліплюючи краї. Поміщаємо тісто в будь-яку ємність або кошик, накритий рушником добре посипаним, краще, рисовим борошном — даємо постояти ще 30-45 хвилин і можна випікати: нагріта до 250 градусів гусятниця або велика, бажано чавунна каструля. Тісто з кошика обережно викладаємо на пергамент і поміщаємо в каструлю, накриваю кришкою. Випікаємо 30 хвилин під кришкою і 20 хвилин без кришки зменшивши вогонь до 200 градусів за Цельсієм. Їсти можна, коли хліб охолоне.

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