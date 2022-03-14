Як приготувати млинці, якщо під рукою немає яєць та молока

Якщо немає потрібних інгредієнтів, це не причина відмовитися від улюблених страв

Коли за вікном йде війна, немає нічого дивного в тому, що у вашому холодильнику може не діставати потрібних продуктів. Щоб полегшити приготування улюблених млинців, можна скористатися особливим рецептом, який не передбачає ні яєць, ні молока.

Можна сказати, що такі млинці вийдуть вегетаріанськими, але й дуже смачними.

Інгредієнти:

вода — 0,5 літра;

борошно пшеничне – 2 склянки;

рослинна олія – 5 столових ложок;

цукор — 2-3 столові ложки;

сода — 0,5 чайних ложок;

сіль — 0,5 чайної ложки.

Приготування:

Змішуємо сухі компоненти – борошно, соду, цукор та сіль. Потім поступово додаємо воду, збиваючи суміш вінчиком або вилкою. Розмішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо 2 столові ложки олії та перемішуємо ще раз. Даємо відпочити тісту. Сковороду добре прогріваємо на вогні, змащуємо олією і випікаємо млинці, перевертаючи лопаткою. Млинці готові, приємного апетиту!

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