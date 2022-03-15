Що приготувати з вареною картоплею: рецепт ситного салату
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Така страва чудово підійде до столу в прохолодну пору року
Багато господинь стикаються з тим, що у них не вистачає часу, щоб створювати складні страви, особливо коли під рукою немає різноманітних продуктів.
У цьому матеріалі "Телеграф" підібрав простий рецепт смачного та ситного салату зі звичайною вареною картоплею та солоними огірками. Готується страва швидко, а інгредієнти цього салату знайдуться в холодильнику кожного українця.
Інгредієнти:
- 250 г стручкової квасолі;
- 3 солоних огірків;
- 2 картоплини;
- 1 цибулина;
- сіль, чорний перець;
- соняшникова олія.
Приготування:
- Відварюємо картоплю в мундирі, остуджуємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками.
- Викладаємо в посуд, додаємо сіль і збризкуємо розсолом від огірків.
- Огірочки та цибулю дрібно нарізаємо і додаємо до картоплі.
- Квасолю варимо, дрібно кришимо і відправляємо в інші інгредієнти.
- На завершення перчимо, солимо і заправляємо олією. Все добре перемішуємо перед подачею. Смачного!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт салату, який готується лише з двох інгредієнтів.
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