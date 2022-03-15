Що приготувати з вареною картоплею: рецепт ситного салату

Така страва чудово підійде до столу в прохолодну пору року

Багато господинь стикаються з тим, що у них не вистачає часу, щоб створювати складні страви, особливо коли під рукою немає різноманітних продуктів.

У цьому матеріалі "Телеграф" підібрав простий рецепт смачного та ситного салату зі звичайною вареною картоплею та солоними огірками. Готується страва швидко, а інгредієнти цього салату знайдуться в холодильнику кожного українця.

Інгредієнти:

250 г стручкової квасолі;

3 солоних огірків;

2 картоплини;

1 цибулина;

сіль, чорний перець;

соняшникова олія.

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Приготування:

Відварюємо картоплю в мундирі, остуджуємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками. Викладаємо в посуд, додаємо сіль і збризкуємо розсолом від огірків. Огірочки та цибулю дрібно нарізаємо і додаємо до картоплі. Квасолю варимо, дрібно кришимо і відправляємо в інші інгредієнти. На завершення перчимо, солимо і заправляємо олією. Все добре перемішуємо перед подачею. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт салату, який готується лише з двох інгредієнтів.