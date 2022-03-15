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Що приготувати з вареною картоплею: рецепт ситного салату

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Салат з вареною картоплею та солоними огірками Новина оновлена 15 березня 2022, 21:59
Салат з вареною картоплею та солоними огірками

Така страва чудово підійде до столу в прохолодну пору року

Багато господинь стикаються з тим, що у них не вистачає часу, щоб створювати складні страви, особливо коли під рукою немає різноманітних продуктів.

У цьому матеріалі "Телеграф" підібрав простий рецепт смачного та ситного салату зі звичайною вареною картоплею та солоними огірками. Готується страва швидко, а інгредієнти цього салату знайдуться в холодильнику кожного українця.

Інгредієнти:

  • 250 г стручкової квасолі;
  • 3 солоних огірків;
  • 2 картоплини;
  • 1 цибулина;
  • сіль, чорний перець;
  • соняшникова олія.

Приготування:

  1. Відварюємо картоплю в мундирі, остуджуємо, чистимо і нарізаємо невеликими кубиками.
  2. Викладаємо в посуд, додаємо сіль і збризкуємо розсолом від огірків.
  3. Огірочки та цибулю дрібно нарізаємо і додаємо до картоплі.
  4. Квасолю варимо, дрібно кришимо і відправляємо в інші інгредієнти.
  5. На завершення перчимо, солимо і заправляємо олією. Все добре перемішуємо перед подачею. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт салату, який готується лише з двох інгредієнтів.

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#Рецепти #Салати
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