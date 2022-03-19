Без м’яса та яєць: простий рецепт овочевих котлет на воді
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Такі котлети можна їсти як окрему страву, так і з гарніром
Коли вдома немає м’яса, і можливостей його купити теж, а нагодувати сім’ю чимось потрібно, у хід йдуть прості та смачні пісні рецепти. Наприклад, можна приготувати смачні овочеві котлети з вівсяними пластівцями.
Рецептом таких котлет поділилася кулінарний блогер _svetochka_belyaeva у себе на сторінці в Інстаграм.
Інгредієнти:
- Картопля — 2-3 шт (300-400 гр)
- Печериці великі — 7 шт (у мене лісові заморожені)
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Вівсяні пластівці — 1 склянка (Геркулес звичайний)
- Гаряча вода — 1/2 стак (130 мл)
- Петрушка (необов’язково)
- Рослинна олія — 4-5 ст л
- Сіль на смак
- Чорний мелений перець на смак
Спосіб приготування:
- Наріжте дрібними кубиками цибулину. Почистьте печериці. Гриби наріжте кубиками такого ж розміру, як і цибуля.
- Розігрійте сковороду з двома столовими ложками олії та обсмажте цибулю до прозорості, потім викладайте гриби. Готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи. Коли гриби зменшаться вдвічі, і практично випарується вся рідина, додайте трохи солі. Продовжуйте обсмажувати гриби до повної готовності та приємного золотистого кольору.
- Стакан вівсяних пластівців залийте гарячою водою, прикрийте і залиште набухати хвилин на двадцять-тридцять. Не беріть пластівці швидкого приготування.
- Потім до пластівців перекладіть гриби і туди натріть на дрібній тертці картопля, додайте зелень, сіль і перець на смак. Все ретельно перемішайте до однорідності.
- Формуйте котлетки та викладайте на добре розігріту сковороду. Обсмажуйте до готовності з обох боків.
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