Без м’яса та яєць: простий рецепт овочевих котлет на воді

Такі котлети можна їсти як окрему страву, так і з гарніром

Коли вдома немає м’яса, і можливостей його купити теж, а нагодувати сім’ю чимось потрібно, у хід йдуть прості та смачні пісні рецепти. Наприклад, можна приготувати смачні овочеві котлети з вівсяними пластівцями.

Рецептом таких котлет поділилася кулінарний блогер _svetochka_belyaeva у себе на сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти:

Картопля — 2-3 шт (300-400 гр)

Печериці великі — 7 шт (у мене лісові заморожені)

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Вівсяні пластівці — 1 склянка (Геркулес звичайний)

Гаряча вода — 1/2 стак (130 мл)

Петрушка (необов’язково)

Рослинна олія — 4-5 ст л

Сіль на смак

Чорний мелений перець на смак

Спосіб приготування:

Наріжте дрібними кубиками цибулину. Почистьте печериці. Гриби наріжте кубиками такого ж розміру, як і цибуля. Розігрійте сковороду з двома столовими ложками олії та обсмажте цибулю до прозорості, потім викладайте гриби. Готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи. Коли гриби зменшаться вдвічі, і практично випарується вся рідина, додайте трохи солі. Продовжуйте обсмажувати гриби до повної готовності та приємного золотистого кольору. Стакан вівсяних пластівців залийте гарячою водою, прикрийте і залиште набухати хвилин на двадцять-тридцять. Не беріть пластівці швидкого приготування. Потім до пластівців перекладіть гриби і туди натріть на дрібній тертці картопля, додайте зелень, сіль і перець на смак. Все ретельно перемішайте до однорідності. Формуйте котлетки та викладайте на добре розігріту сковороду. Обсмажуйте до готовності з обох боків.

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