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Без м’яса та яєць: простий рецепт овочевих котлет на воді

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Котлети з грибами, картоплею та вівсяними пластівцями Новина оновлена 19 березня 2022, 08:55
Котлети з грибами, картоплею та вівсяними пластівцями

Такі котлети можна їсти як окрему страву, так і з гарніром

Коли вдома немає м’яса, і можливостей його купити теж, а нагодувати сім’ю чимось потрібно, у хід йдуть прості та смачні пісні рецепти. Наприклад, можна приготувати смачні овочеві котлети з вівсяними пластівцями.

Рецептом таких котлет поділилася кулінарний блогер _svetochka_belyaeva у себе на сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти:

  • Картопля — 2-3 шт (300-400 гр)
  • Печериці великі — 7 шт (у мене лісові заморожені)
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт
  • Вівсяні пластівці — 1 склянка (Геркулес звичайний)
  • Гаряча вода — 1/2 стак (130 мл)
  • Петрушка (необов’язково)
  • Рослинна олія — 4-5 ст л
  • Сіль на смак
  • Чорний мелений перець на смак

Спосіб приготування:

  1. Наріжте дрібними кубиками цибулину. Почистьте печериці. Гриби наріжте кубиками такого ж розміру, як і цибуля.
  2. Розігрійте сковороду з двома столовими ложками олії та обсмажте цибулю до прозорості, потім викладайте гриби. Готуйте на середньому вогні, постійно помішуючи. Коли гриби зменшаться вдвічі, і практично випарується вся рідина, додайте трохи солі. Продовжуйте обсмажувати гриби до повної готовності та приємного золотистого кольору.
  3. Стакан вівсяних пластівців залийте гарячою водою, прикрийте і залиште набухати хвилин на двадцять-тридцять. Не беріть пластівці швидкого приготування.
  4. Потім до пластівців перекладіть гриби і туди натріть на дрібній тертці картопля, додайте зелень, сіль і перець на смак. Все ретельно перемішайте до однорідності.
  5. Формуйте котлетки та викладайте на добре розігріту сковороду. Обсмажуйте до готовності з обох боків.

Додамо, що сьогодні актуальним є питання, як спекти хліб у домашніх умовах. Рецептом хліба на 2 види муки "Телеграф" ділився раніше.

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