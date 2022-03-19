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Альтернатива тушонці: найпростіший рецепт рибних консервів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Домашні консерви набагато кращі за магазинні Новина оновлена 19 березня 2022, 11:13
Домашні консерви набагато кращі за магазинні

Приготовлені в такий спосіб консерви стоять роками

В умовах воєнного часу тушонка, рецепт якої ми публікували раніше, — це найактуальніша та найпопулярніша страва. Однак не всі люблять і їдять м’ясні страви, та й постійно їсти одне і теж не дуже й хочеться. А й не потрібно, адже тушонка має альтернативу — рибні консерви.

Публікуємо для вас рецепт рибних консервів, для приготування яких ви можете вибрати будь-яку рибу: сайру, сардину, сардинелу чи будь-яку річкову рибу. Рецепт від кулінарного блогера — vaniyannara.

Інгредієнти:

  • Риба — 2 кг
  • Олія — 100 мл
  • Сіль — 1 ст л (без гірки)
  • Цукор — 0,5 ст л
  • Паприка — 0,5 ст л
  • Лимон. кислота — на кінчику ножа
  • За бажанням додаємо улюблені спеції
  • Лавровий лист
  • Перець запашний

Спосіб приготування:

  1. Тушки риби помийте, відріжте голови і плавники, очистіть начинки і наріжте на шматочки. Банки та кришки простерилізуйте.
  2. Сіль, цукор, перець перемішайте в чаші і перш ніж укласти рибку в банки, посипте її цією сумішшю і ретельно перемішайте, щоб шматочки просолилися рівномірно.
  3. Шматочки щільно укладаємо у банку. Олію можна додати при перемішуванні або прямо в банку. З розрахунку на 1 банку 800гр -1 десертну ложку олії (можна готувати і без олії, але тоді це вже будуть консерви у власному соку)
  4. Стерилізуйте банки від 4 до 6 годин за будь-яким зручним для вас способом. Час стерилізації залежить від риби. Після цього переверніть, укутайте і залиште до повного остигання. Зберігати потрібно у прохолодному місці.

Раніше Телеграф писав, як приготувати хліб без дріжджів в домашніх умовах.

Теги:
#Рецепт #Консерви #Рибні консерви
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