Готуємо суп за 5 хвилин: простий рецепт домашніх бульйонних кубиків
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Коли дуже хочеться гаряченького, але не хочеться поратися біля плити, на допомогу прийдуть бульйонні кубики
В умовах, коли на приготування їжі потрібно витрачати мінімум часу, відмінним рішенням стануть усілякі заготівлі. Наприклад, класичний суп, незважаючи на те, що він дуже корисний і є незамінною гарячою стравою в раціоні, варити досить довго. Саме тому чудовим виходом стануть домашні бульйонні кубики. "Телеграф" публікує рецепт цієї незамінної заготівлі.
Як швидко та просто приготувати бульйонні кубики будинку, розповіла фуд-блогер Настя Монахова.
Рецепт домашніх бульйонних кубиків
Інгредієнти:
- Ріпчаста цибуля
- Морква
- Картопля
- Помідор
- Болгарський перець
- Часник
- 1 ст. ложка солі, 1 ст. ложка паприки
- Зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля)
Спосіб приготування:
- Чистимо всі овочі та нарізаємо їх дрібними кубиками.
- Беремо сковорідку, наливаємо трохи олії та обсмажуємо всі овочі одразу протягом 25 хвилин.
- Додаємо столову ложку солі та паприки.
- До цієї обжарки додаємо зелень і перемелюємо у блендері.
- Розкладаємо масу по формах і залишаємо в морозилці на добу.
- Зберігати у морозилці. Використовувати можна по 2-3 куртки на 1 страву.
Раніше "Телеграф" розповідав, як можна приготувати домашню тушонку з курки, яка рік зберігається без холодильника.
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