Готуємо суп за 5 хвилин: простий рецепт домашніх бульйонних кубиків

Коли дуже хочеться гаряченького, але не хочеться поратися біля плити, на допомогу прийдуть бульйонні кубики

В умовах, коли на приготування їжі потрібно витрачати мінімум часу, відмінним рішенням стануть усілякі заготівлі. Наприклад, класичний суп, незважаючи на те, що він дуже корисний і є незамінною гарячою стравою в раціоні, варити досить довго. Саме тому чудовим виходом стануть домашні бульйонні кубики. "Телеграф" публікує рецепт цієї незамінної заготівлі.

Як швидко та просто приготувати бульйонні кубики будинку, розповіла фуд-блогер Настя Монахова.

Рецепт домашніх бульйонних кубиків

Інгредієнти:

Ріпчаста цибуля

Морква

Картопля

Помідор

Болгарський перець

Часник

1 ст. ложка солі, 1 ст. ложка паприки

Зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля)

Спосіб приготування:

Чистимо всі овочі та нарізаємо їх дрібними кубиками. Беремо сковорідку, наливаємо трохи олії та обсмажуємо всі овочі одразу протягом 25 хвилин. Додаємо столову ложку солі та паприки. До цієї обжарки додаємо зелень і перемелюємо у блендері. Розкладаємо масу по формах і залишаємо в морозилці на добу. Зберігати у морозилці. Використовувати можна по 2-3 куртки на 1 страву.

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