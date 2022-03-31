Що приготувати із макаронів: рецепт ситного салату "Весняні метелики"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 184
Ця страва готується досить просто і не вимагатиме великих зусиль
Що смачного та незвичайного приготувати на вечерю (або обід), якщо в холодильнику практично порожньо, а в засіках залишилися лише макарони, крупи та прості овочі? Правильно – пісний салат! Але якщо ви жити не можете без м’яса, то до цієї страви також можна додати тушонку з курки, рецептом якої ми ділилися раніше.
Рецептом салату з макаронів "Весняні метелики" поділилися в блозі recepti_postnie в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- Макарони із твердих сортів пшениці (метелики)
- Гречка
- Морква
- Зелена цибуля
- Зелень петрушки
- Солоний огірок
- Олія
Приготування:
- Відварюємо гречку та макарони звичайним способом.
- Моркву та солоний огірок натираємо на дрібній тертці.
- Невелику кількість макаронів змішуємо з кількома ложками гречки.
- Додаємо натерті моркву та огірок.
- Зелену цибулю нарізаємо і додаємо в салат. Солимо.
- Заправляємо олією і перемішуємо.
- Кожну порцію прикрашаємо зеленню петрушки. Салат готовий, приємного апетиту!
Якщо у вас немає можливості закупитись продуктами тваринного походження, ви все одно можете приготувати котлети, які не поступляться смаком зі звичайними м’ясними. Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачних і хрумких котлет із капусти.
- Дата публікації
-
- Категорія
-