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Що приготувати із макаронів: рецепт ситного салату "Весняні метелики"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Салат із макаронів, з морквою, солоним огірком
Салат із макаронів, з морквою, солоним огірком

Ця страва готується досить просто і не вимагатиме великих зусиль

Що смачного та незвичайного приготувати на вечерю (або обід), якщо в холодильнику практично порожньо, а в засіках залишилися лише макарони, крупи та прості овочі? Правильно – пісний салат! Але якщо ви жити не можете без м’яса, то до цієї страви також можна додати тушонку з курки, рецептом якої ми ділилися раніше.

Рецептом салату з макаронів "Весняні метелики" поділилися в блозі recepti_postnie в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • Макарони із твердих сортів пшениці (метелики)
  • Гречка
  • Морква
  • Зелена цибуля
  • Зелень петрушки
  • Солоний огірок
  • Олія

Приготування:

  1. Відварюємо гречку та макарони звичайним способом.
  2. Моркву та солоний огірок натираємо на дрібній тертці.
  3. Невелику кількість макаронів змішуємо з кількома ложками гречки.
  4. Додаємо натерті моркву та огірок.
  5. Зелену цибулю нарізаємо і додаємо в салат. Солимо.
  6. Заправляємо олією і перемішуємо.
  7. Кожну порцію прикрашаємо зеленню петрушки. Салат готовий, приємного апетиту!

Якщо у вас немає можливості закупитись продуктами тваринного походження, ви все одно можете приготувати котлети, які не поступляться смаком зі звичайними м’ясними. Раніше "Телеграф" публікував рецепт смачних і хрумких котлет із капусти.

Теги:
#Рецепти #Макарони #Салати
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