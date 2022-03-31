Що приготувати із макаронів: рецепт ситного салату "Весняні метелики"

Ця страва готується досить просто і не вимагатиме великих зусиль

Що смачного та незвичайного приготувати на вечерю (або обід), якщо в холодильнику практично порожньо, а в засіках залишилися лише макарони, крупи та прості овочі? Правильно – пісний салат! Але якщо ви жити не можете без м’яса, то до цієї страви також можна додати тушонку з курки, рецептом якої ми ділилися раніше.

Рецептом салату з макаронів "Весняні метелики" поділилися в блозі recepti_postnie в Інстаграмі.

Інгредієнти:

Макарони із твердих сортів пшениці (метелики)

Гречка

Морква

Зелена цибуля

Зелень петрушки

Солоний огірок

Олія

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Приготування:

Відварюємо гречку та макарони звичайним способом. Моркву та солоний огірок натираємо на дрібній тертці. Невелику кількість макаронів змішуємо з кількома ложками гречки. Додаємо натерті моркву та огірок. Зелену цибулю нарізаємо і додаємо в салат. Солимо. Заправляємо олією і перемішуємо. Кожну порцію прикрашаємо зеленню петрушки. Салат готовий, приємного апетиту!

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