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Найпростіший рецепт ситних капустяних котлет, для приготування яких не потрібне м’ясо

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Найпростіший рецепт ситних капустяних котлет, для приготування яких не потрібне м’ясо Новина оновлена 03 квітня 2022, 15:50

Капустяні котлети — дуже ніжна, ароматна і смачна страва

Котлети без м’яса теж можуть бути смачними та ситними, а в період війни, коли не завжди є можливість купити м’ясні продукти, рецепти таких доступних страв і дуже потрібні. Наприклад можна приготувати смачні овочеві котлети з вівсяними пластівцями, або посмажити котлети з картоплі та рису.

Також "Телеграф" пропонує вам спробувати приготувати смачні овочеві котлети з капусти, для приготування яких не потрібні м’ясо та яйця.

Капустяні котлети: рецепт

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна — 1 кг
  • цибуля ріпчаста — 1 шт. (можна половину)
  • часник — 1-2 зубчики
  • борошно пшеничне — 0,5 склянки
  • манна крупа — 0,5 склянки
  • зелень (цибуля, кріп)
  • сухарі
  • рослинна олія (для смаження)
  • сіль, спеції

Спосіб приготування:

  1. Капусту наріжте на великі шматки і поставте варитися на 10-15 хвилин. Потім зварену капусту подрібніть.
  2. До капусти додайте дрібно порізані цибулю та часник. Посоліть і поперчіть.
  3. Додайте дрібно порізану зелень, і ретельно все перемішайте.
  4. Після цього додайте до капустяної суміші борошно і манну крупу. Знову все ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  5. Зліпите котлети, обваліть кожну в панірувальних сухарях і обсмажуйте з двох сторін на середньому вогні, не накриваючи кришкою.

Додамо, що сьогодні актуальним є питання, як спекти хліб у домашніх умовах. Рецептом хліба на 2 види муки "Телеграф" ділився раніше. Також, якщо ви любите оладки, але у вас немає часу довго возитися з їх приготуванням, то рецепт швидких оладок на кефірі вам знадобиться в непередбачених обставинах.

Теги:
#Рецепт #Котлети #Пісні котлети
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