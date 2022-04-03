Найпростіший рецепт ситних капустяних котлет, для приготування яких не потрібне м’ясо
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Капустяні котлети — дуже ніжна, ароматна і смачна страва
Котлети без м’яса теж можуть бути смачними та ситними, а в період війни, коли не завжди є можливість купити м’ясні продукти, рецепти таких доступних страв і дуже потрібні. Наприклад можна приготувати смачні овочеві котлети з вівсяними пластівцями, або посмажити котлети з картоплі та рису.
Також "Телеграф" пропонує вам спробувати приготувати смачні овочеві котлети з капусти, для приготування яких не потрібні м’ясо та яйця.
Капустяні котлети: рецепт
Інгредієнти:
- капуста білокачанна — 1 кг
- цибуля ріпчаста — 1 шт. (можна половину)
- часник — 1-2 зубчики
- борошно пшеничне — 0,5 склянки
- манна крупа — 0,5 склянки
- зелень (цибуля, кріп)
- сухарі
- рослинна олія (для смаження)
- сіль, спеції
Спосіб приготування:
- Капусту наріжте на великі шматки і поставте варитися на 10-15 хвилин. Потім зварену капусту подрібніть.
- До капусти додайте дрібно порізані цибулю та часник. Посоліть і поперчіть.
- Додайте дрібно порізану зелень, і ретельно все перемішайте.
- Після цього додайте до капустяної суміші борошно і манну крупу. Знову все ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Зліпите котлети, обваліть кожну в панірувальних сухарях і обсмажуйте з двох сторін на середньому вогні, не накриваючи кришкою.
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