Найпростіший рецепт ситних капустяних котлет, для приготування яких не потрібне м’ясо

Капустяні котлети — дуже ніжна, ароматна і смачна страва

Котлети без м’яса теж можуть бути смачними та ситними, а в період війни, коли не завжди є можливість купити м’ясні продукти, рецепти таких доступних страв і дуже потрібні. Наприклад можна приготувати смачні овочеві котлети з вівсяними пластівцями, або посмажити котлети з картоплі та рису.

Також "Телеграф" пропонує вам спробувати приготувати смачні овочеві котлети з капусти, для приготування яких не потрібні м’ясо та яйця.

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Капустяні котлети: рецепт

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 1 кг

цибуля ріпчаста — 1 шт. (можна половину)

часник — 1-2 зубчики

борошно пшеничне — 0,5 склянки

манна крупа — 0,5 склянки

зелень (цибуля, кріп)

сухарі

рослинна олія (для смаження)

сіль, спеції

Спосіб приготування:

Капусту наріжте на великі шматки і поставте варитися на 10-15 хвилин. Потім зварену капусту подрібніть. До капусти додайте дрібно порізані цибулю та часник. Посоліть і поперчіть. Додайте дрібно порізану зелень, і ретельно все перемішайте. Після цього додайте до капустяної суміші борошно і манну крупу. Знову все ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Зліпите котлети, обваліть кожну в панірувальних сухарях і обсмажуйте з двох сторін на середньому вогні, не накриваючи кришкою.

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