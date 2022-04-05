Омлет без борошна та молока: знадобляться лише три інгредієнти
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Пишний омлет на сніданок можна приготувати лише з яєць, не використовуючи молоко та борошно
Якщо раптом не знаєте, що таке смачне приготувати на сніданок — щоб і швидко, і інгредієнтів не багато — приготуйте омлет. Без молока та борошна.
Страва підійде і тим, хто має непереносимість лактози, пише 4lady.in.ua.
Інгредієнти:
- курячі яйця – 3 штуки;
- вода кип’ячена – 1 ст. л.;
- сіль, перець.
Приготування:
- Розділяємо жовтки та білки.
- Спінюємо білки вінчиком і вливаємо у жовтки, не перестаючи збивати.
- Додаємо воду, продовжуємо збивати.
- Солимо, перчимо.
- Виливаємо суміш на нагріту змащену олією сковороду. Накриваємо кришкою, доводимо вогонь до максимуму.
- Зменшуємо вогонь до мінімуму після того, як суміш підніметься. Смажимо ще 2 хвилини. Смачного!
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