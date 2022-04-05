Омлет без борошна та молока: знадобляться лише три інгредієнти

Пишний омлет на сніданок можна приготувати лише з яєць, не використовуючи молоко та борошно

Якщо раптом не знаєте, що таке смачне приготувати на сніданок — щоб і швидко, і інгредієнтів не багато — приготуйте омлет. Без молока та борошна.

Страва підійде і тим, хто має непереносимість лактози, пише 4lady.in.ua.

Інгредієнти:

курячі яйця – 3 штуки;

вода кип’ячена – 1 ст. л.;

сіль, перець.

Читайте також: Категорія Рецепти Як приготувати ароматні пампушки без яєць: простий рецепт Немає причин відмовляти собі в смачній пишній булочці через брак одного, здавалося б, потрібного інгредієнта

Приготування:

Розділяємо жовтки та білки. Спінюємо білки вінчиком і вливаємо у жовтки, не перестаючи збивати. Додаємо воду, продовжуємо збивати. Солимо, перчимо. Виливаємо суміш на нагріту змащену олією сковороду. Накриваємо кришкою, доводимо вогонь до максимуму. Зменшуємо вогонь до мінімуму після того, як суміш підніметься. Смажимо ще 2 хвилини. Смачного!

Раніше український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом рисового пудингу з 4 інгредієнтів.