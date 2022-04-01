Всього чотири інгредієнти: рецепт ніжного рисового пудингу від Клопотенка
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Такий десерт позбавить гнітючих думок і поганого настрою
Що приготувати під час війни? Це питання ставлять собі багато українців, особливо якщо в магазинах зараз не надто великий асортимент продуктів, з яких можна приготувати справді щось особливе. Тому можемо ненадовго повернутися до класики і приготувати звичне десертне блюдо. А знадобиться всього чотири прості інгредієнти.
Рецептом солодкого рисового пудингу поділився на YouTube український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- відварений рис ― 700―800 г
- яйця ― 4 шт.
- молоко ― 1 л
- цукор ― 150―200 г
Спосіб приготування:
- В окремій мисці збиваємо 4 яйця з 1 л молока та 150-200 г цукру. Якщо молока немає, можна замінити на: просту воду, воду+вершкове масло; сухе молоко, розбавлене водою.
- Якщо у вас там є якась кориця на кухні, або ванільний цукор, або цедра, то додайте.
- Відварений рис перекладаємо у форму для запікання, заливаємо яєчною сумішшю і печемо 45-60 хвилин при 180 градусах до золотистої скоринки.
Відзначимо, що навіть з обмеженого набору продуктів можна приготувати смачні страви, які піднімуть настрій у цей непростий для нас час. Раніше "Телеграф" ділився рецептом яблучної шарлотки без борошна та соди.
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