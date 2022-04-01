Всього чотири інгредієнти: рецепт ніжного рисового пудингу від Клопотенка

Такий десерт позбавить гнітючих думок і поганого настрою

Що приготувати під час війни? Це питання ставлять собі багато українців, особливо якщо в магазинах зараз не надто великий асортимент продуктів, з яких можна приготувати справді щось особливе. Тому можемо ненадовго повернутися до класики і приготувати звичне десертне блюдо. А знадобиться всього чотири прості інгредієнти.

Рецептом солодкого рисового пудингу поділився на YouTube український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

відварений рис ― 700―800 г

яйця ― 4 шт.

молоко ― 1 л

цукор ― 150―200 г

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Спосіб приготування:

В окремій мисці збиваємо 4 яйця з 1 л молока та 150-200 г цукру. Якщо молока немає, можна замінити на: просту воду, воду+вершкове масло; сухе молоко, розбавлене водою. Якщо у вас там є якась кориця на кухні, або ванільний цукор, або цедра, то додайте. Відварений рис перекладаємо у форму для запікання, заливаємо яєчною сумішшю і печемо 45-60 хвилин при 180 градусах до золотистої скоринки.

Відзначимо, що навіть з обмеженого набору продуктів можна приготувати смачні страви, які піднімуть настрій у цей непростий для нас час. Раніше "Телеграф" ділився рецептом яблучної шарлотки без борошна та соди.