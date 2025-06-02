Не була публічною і народила трьох дітей: як виглядає дружина Юзіка з "Квартал 95" і де вона зараз

Жінка завжди була в тіні чоловіка, доки він будував сценічну кар’єру

Юрій Корявченков – відомий гуморист, який багато років працював у студії "Квартал 95". У 2019 році він став народним депутатом України, коли до влади прийшов президент Зеленський та його партія "Слуга народу". І якщо Юзіка (так у "Кварталі 95" називали Корявченкова) знали всі українці, то його дружина весь цей час залишалася непублічною.

"Телеграф" розповість, що відомо про Тетяну Корявченкову, як вона виглядає і чим займається.

Дружина Юрія Корявченкова — що про неї відомо

Тетяна Корявченкова (у дівицтві Писаревська) народилася 29 січня 1983 року, зараз їй 42 роки. Вона здобула економічну освіту у Криворізькому економічному інституті. Протягом багатьох років, поки Юзік будував гумористичну кар’єру в "Квартал 95", Тетяна була в його тіні і не вела публічний спосіб життя.

Юрій та Тетяна Корявченкови

Проте, коли чоловік став народним депутатом у 2019 році, то влаштував дружину своєю радницею на громадських засадах. За словами нардепа, Тетяна допомагала йому з економічними питаннями, оскільки має відповідну освіту.

Відомо, що в цей же період дружина Юзіка відкрила ФОП, вказавши, що здійснює "професійну, наукову та технічну діяльність". За 2019 рік вона заробила понад 1,5 мільйона гривень на своїй підприємницькій діяльності.

Юрій та Тетяна Корявченкови

До речі, також відомо, що Тетяна двічі ставала дружиною Юрія Корявченкова. Спочатку вони одружилися у 2004 році, проте через рік розлучилися. Ще через рік налагодили стосунки і у 2006 році знову одружилися. У сім'ї гумориста народилося троє дітей: син Андрій та дві дочки – Маргарита та Маріанна.

Юрій Корявченков із дітьми

Де зараз Тетяна Корявченкова?

Як пишуть ЗМІ, дружина народного депутата Юрія Корявченкова разом із дітьми поїхала жити до Іспанії. Це сталося у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Там вона нібито здобула право на користування квартирою.

Сам народний депутат відмовився коментувати журналістам наявність квартири в Іспанії, де вже два роки мешкає його дружина з дітьми. Юзік відповів, що все написано у декларації, а квартири в Іспанії він не має.

Юрій та Тетяна Корявченкови

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти зірки "Кварталу 95" Олени Кравець. Старша дочка вже давно живе окремо, а близнюки ще малі й ходять до школи.