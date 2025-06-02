Не была публичной и родила троих детей: как выглядит жена Юзика из "Квартал 95" и где она сейчас

Женщина всегда была в тени мужа, пока он строил сценическую карьеру

Юрий Корявченков — известный юморист, который много лет работал в студии "Квартал 95". В 2019 году он стал народным депутатом Украины, когда к власти пришел президент Зеленский и его партия "Слуга народа". И если Юзика (так в "Квартале 95" называли Корявченкова) знали все украинцы, то его жена все это время оставалась непубличной.

"Телеграф" расскажет, что известно о Татьяне Корявченковой, как она выглядит и чем занимается.

Жена Юрия Корявченкова — что о ней известно

Татьяна Корявченкова (в девичестве Писаревская) родилась 29 января 1983 года, сейчас ей 42 года. Она получила экономическое образование в Криворожском экономическом институте. Долгие годы, пока Юзик строил юмористическую карьеру в "Квартал 95", Татьяна была в его тени и не вела публичный образ жизни.

Юрий и Татьяна Корявченковы

Однако, когда муж стал народным депутатом в 2019 году, то пристроил жену своим советником на общественных началах. По словам нардепа, Татьяна помогала ему с экономическими вопросами, так как имеет соответствующее образование.

Известно, что в этот же период жена Юзика открыла ФЛП, указав, что осуществляет "профессиональную, научную и техническую деятельность". При этом за 2019 год она заработала более 1,5 миллиона гривен на своей предпринимательской деятельности.

Юрий и Татьяна Корявченковы

К слову, известно также, что Татьяна дважды становилась женой Юрия Корявченкова. Сначала они поженились в 2004 году, однако спустя год развелись. Еще спустя год наладили отношения и в 2006 году снова поженились. В семье юмориста родилось трое детей: сын Андрей и две дочери — Маргарита и Марианна.

Юрий Корявченков с детьми

Где сейчас Татьяна Корявченкова?

Как пишут СМИ, жена народного депутата Юрия Корявченкова вместе с детьми уехала жить в Испанию. Это произошло в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Там она якобы получила право на пользование квартирой.

Сам народный депутат отказался комментировать журналистам наличие квартиры в Испании, где уже два года живет его жена с детьми. Юзик ответил, что все написано в декларации, а квартиры в Испании у него нет.

Юрий и Татьяна Корявченковы

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